Самолет Александра Колтового загорелся после взлета

Легкомоторный самолет, которым управлял телеведущий Александр Колтовой, загорелся почти сразу после взлета, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

У Александра было удостоверение пилота, и его сегодняшний полет был санкционирован. Он летел с подмосковного аэродрома Мячково в Рыбинск вместе со своей супругой. Однако почти сразу после вылета возникли проблемы с двигателем, и машина загорелась. Пилот подал сигнал бедствия и стал искать площадку для экстренной посадки. Он посадил самолет в поле, но летательный аппарат очень быстро сгорел. Александр и его жена погибли.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку, выясняются все обстоятельства инцидента.