Сергунина: Видеопрогулки по паркам Москвы доступны на Russpass

Как сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина, пользователям туристического сервиса Russpass теперь доступны два новых онлайн-тура по знаковым достопримечательностям столицы - по ВДНХ и парку "Зарядье".

Экскурсии по ним проводят москвоведы, старшие научные сотрудники Музея Москвы Лариса Скрыпник и Денис Ромодин.

Всего на сайте уже опубликовано шесть познавательных видеопрогулок по городским паркам, включая "Сокольники", сад имени Н.Э. Баумана, Парк Горького и Парк Победы.

С помощью Russpass можно спланировать собственный маршрут поездки по России, купить билеты на самолет или поезд, на экскурсии, в музеи и театры. Пока сервис поддерживает русский и английский языки, но к запуску готовят и версии на других языках, в частности, немецком, испанском и французском. Наталья Сергунина рассказала:

"Это современная мультиплатформа для туристов, позволяющая быстро и удобно решить основные организационные вопросы, а заодно узнать о достопримечательностях и интересных местах. Новые полезные материалы регулярно публикуются на Russpass", - отметила

Так, в онлайн-туре по ВДНХ рассказывается, как возникла идея создания выставки (одного из символов Москвы) и как она менялась на протяжении десятилетий. Отдельно гид останавливается на архитектурных памятниках комплекса - арке Главного входа, фонтанах, уникальных павильонах "Центральный" и "Космос".

В видеоэкскурсии по "Зарядью" речь идет о происхождении названия этой местности, устройстве ландшафтного парка и исторических объектах на его территории. Зрители узнают, сколько климатических зон представлено в "Зарядье" и какова высота столь популярного у москвичей и туристов парящего моста.

Также этот цикл онлайн-экскурсий по паркам Москвы можно посмотреть на медиаплатформе #Москвастобой столичного Комитета по туризму.

Проект подготовлен сервисом Russpass, Музеем Москвы, платформой #Москвастобой и информационным интернет-порталом Life.

Справка "РГ"

Туристический сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Он открывает множество возможностей для путешественников. На одном портале собраны полезные услуги, интересные маршруты и достопримечательности. Туроператорам, экскурсионным бюро, музеям, театрам и другим партнерам сервис помогает продвигать свои продукты, привлекать новых клиентов, развиваться и создавать дополнительные рабочие места.

#Москвастобой - онлайн-проект, запущенный столичным Комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. Посетители сайта могут послушать лекции, посмотреть театральные представления, онлайн-экскурсии, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Иностранным пользователям доступна англоязычная версия проекта - #Moscowwithyou.