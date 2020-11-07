Новости

Олимпийский чемпион Тищенко завоевал титул чемпиона Европы WBO 19:38
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье 19:28
ЧЕ по гимнастике в Турции пройдет без россиян, немцев и французов 19:02
В спорткомплексе ЦСКА появилась аллея в честь армейцев-ветеранов войны 18:41
СМИ: Второй носитель "Посейдонов" спустят на воду до осени 2021-го 18:24
Самолет Александра Колтового загорелся после взлета 18:15
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании 17:48
В Германии предложили изолировать инфицированных COVID-19 в гостиницах 17:46
В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ 17:21
В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались 18 человек 16:57
Названы диагнозы, с которыми петербуржцев должны отправить на "удаленку" 16:40
Юрий Лоза прокомментировал смерть Жванецкого 16:31
Названа причина крушения самолета под Москвой 16:30
Новый клип Little Big собрал более 2,5 млн просмотров за первые сутки 16:22
Два человека погибли при падении самолета в Подмосковье 16:12
Жителя Ленобласти задержали за попытку убийства годовалого сына 16:00
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками 15:58
Фестиваль света в Петербурге пройдет но новым правилам 15:43
Сыгравшая ведьму актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед ампутантами 15:36
В Грузии введут комендантский час из-за COVID-19 15:25
МВД раскрыло детали массового убийства на вечеринке в Екатеринбурге 15:00
Лукашенко: выборы в США - это позорище, издевательство над демократией 14:33
В Астрахани на коммунальщиков завели дело за нападения бродячих собак 14:27
Disney продлил сериал "Локи" с Хиддлстоном еще до премьеры 13:49
В Махачкале 40 человек отравились блюдами из курицы 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
07.11.2020 19:28
Рубрика: Происшествия

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

По факту гибели людей при крушении самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Следователи и оперативники продолжают работать на месте крушения. Эксперты осматривают остатки самолета, изучают видео очевидцев. Параллельно ведется оперативная работа на аэродроме Мячково, откуда вылетел самолет. Также будут направлены на экспертизу образцы топлива.

Напомним, что при жесткой посадке легкомоторного самолета под Люберцами погиб телеведущий Александр Колтовой и его жена. Супруги летели в Рыбинск, однако почти сразу после вылета у машины отказал и загорелся двигатель. Александр смог сесть в поле, но самолет быстро сгорел.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Авиакатастрофы

Главное сегодня

В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании
Лукашенко: С пуском АЭС Беларусь становится ядерной державой
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя