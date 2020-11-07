СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье

По факту гибели людей при крушении самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Следователи и оперативники продолжают работать на месте крушения. Эксперты осматривают остатки самолета, изучают видео очевидцев. Параллельно ведется оперативная работа на аэродроме Мячково, откуда вылетел самолет. Также будут направлены на экспертизу образцы топлива.

Напомним, что при жесткой посадке легкомоторного самолета под Люберцами погиб телеведущий Александр Колтовой и его жена. Супруги летели в Рыбинск, однако почти сразу после вылета у машины отказал и загорелся двигатель. Александр смог сесть в поле, но самолет быстро сгорел.