У станции "Проспект Вернадского" откроют спортивно-игровой кластер и сквер

В рамках благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро "Проспект Вернадского" появятся новый спортивно-игровой кластер и сквер для отдыха, сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Работы ведутся на улицах Коштоянца, Семенова - Тян-Шанского, части улицы Михаила Певцова - от улицы Удальцова до улицы Семенова - Тян-Шанского, на участке проспекта Вернадского перед БЦ "Вернадский".

"С открытием новых станций метро растет число горожан, которые начинают активно пользоваться прилегающей территорией, многие приезжают в эти районы на работу или учебу, - отметил Петр Бирюков. - Станция "Проспект Вернадского" не станет исключением, мы ожидаем значительное увеличение пассажирского и пешеходного потоков".

После благоустройства прилегающая к метро территория станет комфортной и функциональной. Основные маршруты пешеходов проходят в буферной зоне между дорогой и фасадами домов, их уже привели в порядок. Проведены работы по устройству удобных тротуаров, замене асфальта на проезжей части, под землю убирают все воздушные кабельные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства".

Дорогу к метро сделают не только удобной, но и безопасной: добавят уличных торшеров, высадят цветники и деревья, поставят современные остановки с wi-fi.

Петр Бирюков сообщил, что в рамках благоустройства для жителей улицы Коштоянца обустроят спортивно-игровой кластер и сквер для отдыха с удобными лавочками и уличными качелями. Для любителей активного отдыха откроют пункты проката велосипедов и самокатов.

Полностью завершить работы планируется в 2021 году к открытию новой станции.