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07.11.2020 22:44
Рубрика: Общество

В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

Текст: Ирина Огилько

Из-за сильного ветра в столичном регионе продлен повышенный уровень погодной опасности. Об этом сообщает портал Гидрометцентра России.

Фото: iStock
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По данным метеорологов, до вечера 8 ноября объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Как и в субботу, в понедельник в регионе сохранится сильный ветер, в порывах он сможет достигать 17 м/с. Временами не исключен дождь.

После сильного ветра в московском регионе начнется похолодание. Воздух с понедельник сможет уже не прогреться выше +4, а во вторник не исключены ночные заморозки и снег с дождем.

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