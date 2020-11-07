В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

Из-за сильного ветра в столичном регионе продлен повышенный уровень погодной опасности. Об этом сообщает портал Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, до вечера 8 ноября объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Как и в субботу, в понедельник в регионе сохранится сильный ветер, в порывах он сможет достигать 17 м/с. Временами не исключен дождь.

После сильного ветра в московском регионе начнется похолодание. Воздух с понедельник сможет уже не прогреться выше +4, а во вторник не исключены ночные заморозки и снег с дождем.