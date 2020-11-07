В Москве зарегистрировано 5829 новых случаев COVID-19

В столице за минувшие сутки подтверждено 5829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За последние сутки госпитализировано 1414 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек. 11,2% среди заболевших - дети, 44% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% - от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших - люди старше 80 лет.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.