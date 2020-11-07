Власти Москвы расширили систему чекинов

Система чекинов по QR-кодам будет расширена, заявил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает ТАСС.

Уже с четверга регистрироваться по номерам телефонов нужно будет в управах и префектурах. "Соответствующий указ мэра уже подписан", - сказал Алексей Немерюк.

"Система позволяет посетителям тех или иных заведений узнавать, был ли у них возможный контакт с заболевшим, и своевременно обратиться к врачу, сдать анализы", - напомнил глава ведомства.

Ранее QR-коды присвоили ночным заведениям и некоторым заведениям общепита.