На Колыме беременная женщина умерла от COVID-19

В инфекционном госпитале Магадана скончалась 34-летняя беременная женщина с коронавирусом. Ребенка удалось спасти.

Как рассказала журналистам первый замминистра здравоохранения области Елена Кузьменко, пациентку госпитализировали 21 октября из поселка Ола.

Врачи проводили телемедицинские консультации с Федеральным центром по поводу лечения. Однако заболевание у беременной осложнилось дыхательной недостаточностью. Использовать обычные препараты, которые обычно применяют при COVID-19 было нельзя из-за вероятности навредить ребенку. Поэтому было принято решение сделать кесарево сечение. Девочка родилась 3 ноября на 32-33 неделе в удовлетворительном состоянии.

- У пациентки развилась полиорганная недостаточность. Вечером 6 ноября она скончалась, - сообщила Елена Кузьменко.

Она добавила, что женщина была сотрудником станции скорой помощи, у нее осталось трое детей.

По последней информации, на Колыме коронавирус диагностирован 4790 людям, 3465 из них выздоровели. 42 скончались.