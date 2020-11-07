Школьников Хабаровского края вернут за парты 9 ноября

Школьники Хабаровского края начнут вторую учебную четверть в очном формате. Такое решение принял на заседании региональный оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса.

"В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и всех районах края вторая учебная четверть для школьников 1-11 классов начнется с 9 ноября в очном формате с неукоснительным соблюдением всех норм СанПиНа, рекомендаций и требований Роспотребнадзора", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Утром у детей будут измерять температуру, а также разделять потоки учащихся. Классы при этом должны регулярно проветривать и обрабатывать поверхности дезинфицирующим средством. Всех, кто имеет симптомы ОРВИ, на занятия не допустят.

Если в классе выявят хотя бы одного заболевшего COVID-19, учащихся отправят на карантин.

По последним данным, в Хабаровском крае в общей сложности зарегистрировано 17920 заболевших коронавирусом. Из них 12003 выздоровели, 144 скончались.