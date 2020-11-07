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07.11.2020 13:11
Рубрика: Культура

Театр им. Вахтангова впервые покажет свои спектакли на Чукотке

Текст: Наталья Лебедева

Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова впервые за свою вековую историю покажет свои спектакли на Чукотке. Эти исторические гастроли стали возможны благодаря поддержке Федерального проекта "Большие гастроли".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Зрители увидят два моноспектакля народного артиста России Евгения Князева. В спектакле "Дом стихов" Князев прочитает произведения выдающихся поэтов XX века. А постановка "Пиковая дама" по знаменитой одноименной повети А.С. Пушкина имеет особое значение для артиста, он посвяти ее своему учителю, режиссеру Петру Фоменко.

По словам директора театра Кирилла Крока, эти гастроли особенные. "Мы с нетерпением и трепетом ждем встречи с Чукоткой - удивительным краем, куда еще не ступала нога вахтанговцев. Объехав почти весь шар земной, мы, наконец, готовимся к встрече и со зрителями самого восточного города России - Анадыря. И, несмотря на ограничения, вызванные ковидом, мы сделали все, чтобы первые "Большие гастроли" вахтанговцев в Дальневосточном федеральном округе состоялись!", - приводит его слова пресс-служба.

Сотрудник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Никита Подгорбунских рассказал ТАСС, что билеты на спектакли не продавались, а были в свободном доступе. На первый спектакль пришли 200 человек. Это максимальное количество зрителей, которые могут находиться в зале в период пандемии.

Справка "РГ"

Программа "Большие гастроли" создана в 2014 году Министерством культуры России по инициативе президента РФ Владимира Путина. В 2019 году в программе приняли участие 267 театров, которые показали более двух тысяч спектаклей во всех регионах нашей страны.

Вахтанговский театр сразу же поддержал проект "Большие гастроли". С 2014 года театр побывал в более 10 регионах России, а также в нескольких странах ближнего зарубежья. Артисты выступили в Улан-Удэ, Владикавказе, Уфе, Абакане, Саратове, Петрозаводске, Новокузнецке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Астрахани, Омске, Тбилиси, Баку и Нур-Султане.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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