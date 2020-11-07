В Хабаровске стартовал Чемпионат России по хоккею с мячом

Сегодня в Хабаровске стартовал 29-й Чемпионат России по хоккею с мячом. Первый домашний матч "СКА-Нефтяник" проводит против "Мурмана" в арене "Ерофей".

Чемпионат одновременно проходит в пяти городах, участие в нем принимают 14 команд. Он будет вестись по круговой системе и завершится 27 февраля следующего года. Финальный матч намечен на 21 марта 2021-го.

- Мы проводим чемпионат в условиях пандемии коронавирусной инфекции, и поэтому он пройдет при пустых трибунах, без зрителей, - написал врио главы региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на одном из местных телеканалов.

Серия домашних матчей продолжится 10 ноября. Соперником хабаровского "СКА-Нефтяника" станет московское "Динамо". 14 ноября команда встретится с сыктывкарским "Строителем", а еще через три дня - с кировской "Родиной".

"СКА-Нефтяник" является четырехкратным чемпионом Суперлиги ЧР по хоккею с мячом, четырехкратным обладателем Суперкубка России, семикратным обладателем Кубка СССР и России.