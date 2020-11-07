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07.11.2020 07:01
Рубрика: Власть

В небе над Приморьем истребители провели воздушный бой

Текст: Юлия Гарднер

Молодые летчики авиационного соединения, которое базируется на аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком, провели воздушный бой с условным противником.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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На самолетах МиГ-31БМ, Су-30М2 и Су-35С они выполнили сложные упражнения курса боевой подготовки в небе.

"Особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным применением вооружения истребителей", - сообщает пресс-служба ВВО.

Во время тренировки экипажи по очереди искали и "уничтожали" самолеты условного противника. Полеты выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах. Всего в них участвовали десять экипажей истребителей.

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