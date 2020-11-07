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07.11.2020 12:24
Рубрика: Происшествия

На месте пожара в Самаре найдены тела четырех человек

Текст: Алексей Юхтанов (Самара)

Четыре обгоревших трупа обнаружили на месте пожара здания в Железнодорожном районе Самары, где ранее пострадали четверо мужчин, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

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Согласно опубликованной ведомством информации, сообщение о пожаре в Железнодорожном районе Самары поступило в субботу в 08.24 (07.24 мск), горело трехэтажное кирпичное здание с мансардой на площади 150 квадратных метров. Пожар мог перекинуться на соседнее здание. В 09.41 (08.41 мск) пожар удалось локализовать. Удалось спасти четверых пострадавших мужчин.

Позже появилось сообщение о четырех погибших в огне, тела которых обнаружили спасатели. По данному факту следователи проводят проверку, на месте работает оперативная группа.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в сгоревшем здании располагался нелегальный хостел. По словам собеседника агентства, по документам оно значится как административное. Собственником земли является частное лицо. Сейчас точную принадлежность здания определяют правоохранители. По предварительной версии, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрического оборудования.

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