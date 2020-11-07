Под Нижним Новгородом теплоход и баржа с мазутом сели на мель

Теплоход "Евростар-1" в составе с наливной баржей с мазутом вышли за пределы судового хода и сели на мель на Волге на Георгиевском перекате между Сормово и Балахной. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент случился 6 ноября в районе 21:40. В результате разлива груза и нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет.

Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности плавания на внутренних водных путях. По результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.