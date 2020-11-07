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07.11.2020 17:07
Рубрика: Общество

Саратовских школьников частично переведут на двухнедельную "удаленку"

Текст: Алексей Юхтанов (Саратов)

На дистанционное обучение с 9 ноября сроком на две недели переведены школьники 6-11 классов в ряде городов и районов Саратовской области, сообщила в субботу заместитель председателя правительства региона Ирина Седова.

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"Учащиеся с 6 по 11 классы Саратова, Энгельсского, Балаковского и Балашовского районов переходят на две недели (до 23 ноября) на дистанционный режим обучения", - написала она в Instagram.

Такая мера принимается ради снижения темпов распространения коронавирусной инфекции на территориях, где отмечается высокий уровень заболеваемости.

"Прошу учащихся, их родителей и педагогов отнестись с пониманием к принятым мерам. Нам необходимо снизить нагрузку на лечебные учреждения, так как увеличивается количество семейных очагов заражения", - добавила чиновница.

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