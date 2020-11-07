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07.11.2020 12:37
Рубрика: Культура

В Казани открылась выставка из Эрмитажа о Екатерине Великой

Текст: Олег Корякин (Казань)

В центре "Эрмитаж - Казань" 7 ноября открылась выставка "Екатерина Великая. Золотой век Российской империи". Она включает в себя 555 экспонатов, охватывающих все этапы жизни и правления императрицы. Среди них немало мемориальных вещей, принадлежавших царице и членами ее семьи. Это платья, украшения, оружие, посуда. Впервые экспонируются седло Екатерины II, специально отреставрированное для выставки, стеклянный столик из ее алмазных покоев, жилет маленького Александра I.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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К слову, для игрушек детей и внуков императрицы отвели специальный раздел. По мнению куратора выставки, старшего научного сотрудника Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальи Бахаревой, это самая трогательная часть экспозиции. Особое восхищение вызываю ружья великих князей Александра и Константина Павловича. Назвать их игрушечным можно условно - это миниатюрные версии боевого оружия. Есть здесь "Бабушкина азбука" и рассказы, написанные Екатериной Великой для внуков.

Отражает выставка и взаимоотношения Екатерины II c ее фаворитами. Пожалуй, один самых роскошных экспонатов - "Сервиз с камелиями", подаренный императрицей тайному супругу Григорию Потемкину-Таврическому. Полный набор включает более семисот предметов, и целиком его, конечно, в Казань не привезли. Но и версии на шесть персон вполне достаточно, чтобы ощутить масштаб.

Один из залов посвящен визиту Екатерины Великой в Казань в 1767 году. Она пробыла в городе неделю во время большого путешествия по Волге. В нем представлены дорожные вещи императрицы, "Азбука татарского языка", перевод на русский язык Корана, сочинение "Опыт казанской истории древних и средних времен", изданных в эпоху ее правления.

Фото: Сергей Николаев
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Татары почтительно называли Екатерину II "Эби-патша", то есть "Бабушка-царица". Именно по ее указу, в Казанской губернии после многовекового запрета разрешили строить мечети. Как отметил в своем видеообращении, по случаю открытия выставки генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский: "Екатерина Великая была очарована и восхищена той широкой палитрой этносов, увиденных в Казани. Если Петербург для нее был воротами в Европу, то Казань - воротами в Азию".

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