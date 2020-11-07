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07.11.2020 14:10
Рубрика: Общество

В Кабардино-Балкарии на неделю продлили школьные каникулы

Текст: Михаил Сухарев

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков объявил, что ученики школ региона будут отдыхать дополнительную неделю из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. На своей странице в Instagram Коков отметил, что ситуация стабилизируется, но ее надо закрепить.

Фото: iStock
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- Мы ранее приняли ограничительные меры в части каникулярного периода, то есть мы увеличили каникулы до двух недель, они у нас продлились до 8 ноября. Сегодня, учитывая то, что наблюдается определенная стабилизация и в последние две недели нет прироста больных, нами принято решение для фиксирования этого результата продлить каникулы еще на одну неделю, то есть до 15 ноября, - заявил Коков.

Глава региона также сообщил, что сейчас в стационарах КБР находятся 1514 человек с коронавирусом, в запасе есть еще 300 коек. Он поблагодарил врачей республики за самоотверженный труд.

По данным на 7 ноября, в КБР выявили 10 689 случаев коронавируса, 7756 человек выздоровели, а 158 скончались.

В регионах Общество Образование Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Пандемия коронавируса COVID-19

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