В Кабардино-Балкарии на неделю продлили школьные каникулы

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков объявил, что ученики школ региона будут отдыхать дополнительную неделю из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. На своей странице в Instagram Коков отметил, что ситуация стабилизируется, но ее надо закрепить.

- Мы ранее приняли ограничительные меры в части каникулярного периода, то есть мы увеличили каникулы до двух недель, они у нас продлились до 8 ноября. Сегодня, учитывая то, что наблюдается определенная стабилизация и в последние две недели нет прироста больных, нами принято решение для фиксирования этого результата продлить каникулы еще на одну неделю, то есть до 15 ноября, - заявил Коков.

Глава региона также сообщил, что сейчас в стационарах КБР находятся 1514 человек с коронавирусом, в запасе есть еще 300 коек. Он поблагодарил врачей республики за самоотверженный труд.

По данным на 7 ноября, в КБР выявили 10 689 случаев коронавируса, 7756 человек выздоровели, а 158 скончались.