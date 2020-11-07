В Махачкале 40 человек отравились блюдами из курицы

В Махачкале 40 местных жителей, в том числе 12 детей, заболели сальмонеллезом. Причиной пищевой токсикоинфекции стало отравление блюдами, приготовленными в одном из кафе Советского района города.

В ходе эпидемиологического расследования, как сообщает Роспотребнадзор по Дагестану, отравившиеся употребляли куриную шаурму, салат из куриной печени, а также пиццу из курицы.

Для проведения лабораторных исследований были отобраны пробы сырья и пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, обследован персонал заведения. Бактериологическое и вирусологическое исследование показало, что в материалах больных обнаружены ДНК сальмонеллы.

Выяснилось также, что в заведении не соблюдается поточность технологического процесса, что не исключает возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. Не представлены документы, подтверждающие факт проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на яйца и мясо птицы.

Деятельность кафе приостановлена. Материалы санитарной проверки направлены в прокуратуру и Следственный комитет республики.