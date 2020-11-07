В Пятигорске 150 человек эвакуировали из горящего общежития

Пятиэтажное общежитие загорелось в курортном Пятигорске в субботу вечером. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, из здания эвакуировали всех жильцов.

- Общежитие семейное на улице Коллективная, 3. Сигнал о пожаре поступил в 18.13, загорелся балкон и комнаты на пятом этаже, на последнем. 150 человек эвакуировали, сейчас происходит проливка здания, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Площадь пожара по предварительным данным составила около 60 квадратных метров. Пострадавших и погибших по информации краевого МЧС нет.