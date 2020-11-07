В Северной Осетии почтальона обвинили в краже миллиона рублей

Женщину-почтальона из Северной Осетии обвинили в присвоении и растрате крупной суммы денег, предназначавшихся для выплат пособий и пенсий в регионе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике, 50-летняя работница почты просто оставила деньги себе.

- С августа 2019-го по март 2020 года женщина получила в кассе отделения почтовой связи 730 тысяч рублей на социальные выплаты, присвоила их и потратила на собственные нужды. Также она забрала 345 тысяч рублей, вырученных от реализации товаров населению, - говорится в сообщении ведомства.

Всего госпредприятию действия почтальона нанесли ущерб в 1,06 миллиона рублей, а это считается особо крупным размером. Полиция уже завершила расследование уголовного дела по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата", дело сейчас направили в суд. Женщине по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.