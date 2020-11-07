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07.11.2020 15:43
Рубрика: Общество

Фестиваль света в Петербурге пройдет но новым правилам

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге 7 и 8 ноября уже в шестой раз пройдет шоу "Чудо света". Правда, пандемия внесла свои коррективы в формат проведения праздника.

Фото: iStock
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В частности, как сообщает администрация Санкт-Петербурга, проводиться фестиваль света в этот раз будет на территории Петропавловской крепости. Заходить на территорию фестиваля нужно будет через Ионновский мост, выходить - через Кронверкский.

Зрителей будут пускать только в масках и перчатках, также граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. Праздник будет также транслироваться онлайн.

Фестиваль света - довольно яркое событие. Это лазерное шоу, когда изображение транслируется на здания под музыку. В прошлые годы многие туристы специально приезжали в Петербург, чтобы побывать на фестивале света.

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