Названы диагнозы, с которыми петербуржцев должны отправить на "удаленку"

Комитет по здравоохранению Петербурга обнародовал восемь групп заболеваний, при которых сотрудникам рекомендуется работать в дистанционном режиме.

Как следует из текста приказа комздрава, в перечень вошли разного вида иммунодефициты, онкологические заболевания. На дистанционный режим рекомендуется перевести беременных сотрудниц, а также женщин после недавних родов, закончившихся осложнениями.

В списке две распространенные болезни эндокринной системы: сахарный диабет и ожирение. Основанием для "удаленки" в Смольном считают индекс массы тела больше 40.

На "дистанционке" настоятельно рекомендуется работать и сотрудникам с болезнями органов дыхания, в том числе астмой.

Также в списке болезни почек, артриты, стенокардия, сердечная недостаточность. Кроме того, в приказе показанием к "удаленке" значится наличие трансплантированных тканей или органов.

Люди с такими диагнозами так или иначе входят в группу риска при заболевании коронавирусной инфекцией, у них чаще, чем у остальных, могут возникать осложнения, в том числе и опасные для жизни.

Стоит отметить, что в связи с непростой эпидемической обстановкой предприятиям Петербурга рекомендуется отправить на "удаленку" не только сотрудников из групп риска, но и еще по меньшей мере треть специалистов.

Число заболевших в Петербурге стабильно растет. 7 ноября в городе зафиксировано 1258 случаев коронавирусной инфекции, 651 человек выздоровел, 53 пациента - скончались.