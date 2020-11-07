Не терять бдительность: профилактика ковида, гриппа и ОРВИ в СПбГАСУ

Новости

Олимпийский чемпион Тищенко завоевал титул чемпиона Европы WBO 19:38
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье 19:28
ЧЕ по гимнастике в Турции пройдет без россиян, немцев и французов 19:02
В спорткомплексе ЦСКА появилась аллея в честь армейцев-ветеранов войны 18:41
СМИ: Второй носитель "Посейдонов" спустят на воду до осени 2021-го 18:24
Самолет Александра Колтового загорелся после взлета 18:15
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании 17:48
В Германии предложили изолировать инфицированных COVID-19 в гостиницах 17:46
В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ 17:21
В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались 18 человек 16:57
Названы диагнозы, с которыми петербуржцев должны отправить на "удаленку" 16:40
Юрий Лоза прокомментировал смерть Жванецкого 16:31
Названа причина крушения самолета под Москвой 16:30
Новый клип Little Big собрал более 2,5 млн просмотров за первые сутки 16:22
Два человека погибли при падении самолета в Подмосковье 16:12
Жителя Ленобласти задержали за попытку убийства годовалого сына 16:00
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками 15:58
Фестиваль света в Петербурге пройдет но новым правилам 15:43
Сыгравшая ведьму актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед ампутантами 15:36
В Грузии введут комендантский час из-за COVID-19 15:25
МВД раскрыло детали массового убийства на вечеринке в Екатеринбурге 15:00
Лукашенко: выборы в США - это позорище, издевательство над демократией 14:33
В Астрахани на коммунальщиков завели дело за нападения бродячих собак 14:27
Disney продлил сериал "Локи" с Хиддлстоном еще до премьеры 13:49
В Махачкале 40 человек отравились блюдами из курицы 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
07.11.2020 18:57

Не терять бдительность: профилактика ковида, гриппа и ОРВИ в СПбГАСУ

В осенне-зимний период профилактика короновирусной инфекции, гриппа, ОРВИ особенно актуальна. В это время важно не терять бдительность, соблюдать правила безопасности, оптимальным образом организовать рабочий и учебный процесс. В СПбГАСУ принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения сезонных болезней. Профилактика - эффективный способ снизить заболеваемость, сохранить здоровье людей.
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
Созданные по проектам СПбГАСУ территории признали лучшими в Ленобласти

С 9 ноября и до особого распоряжения ректора все обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) занимаются дистанционно. Исключение составляют лабораторные занятия. На дистанционный режим работы переведено максимальное количество сотрудников.

В вузе проведена бесплатная вакцинация от гриппа. О графике вакцинации можно было узнать на сайте и в социальных сетях СПбГАСУ. В данный момент продолжается информирование о пользе прививок, на интернет-площадках вуза своевременно размещается инфографика и видеоролики Минобрнауки России, приказы, нормативные документы и другие материалы. Молодежь вовлекается во флешмоб о прививках с хэштегом #БерегиЗдоровье.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
Как топ-менеджеры по безопасности могут изменить мир

В вузе установлены санитайзеры, оборудованы места сбора использованных масок, организован бесконтактный замер температуры. Еще раз напоминаем, что одноразовую маску следует менять каждые два часа! Руки при этом должны быть чистыми.

В общежитиях также неукоснительно соблюдается санитарная дисциплина. Дозаторы с антисептическими растворами и мылом размещены на входах и в туалетных комнатах.

"СПбГАСУ выполняет все требования Роспотребнадзора России. Мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы защитить своих студентов, преподавателей, сотрудников от новой коронавирусной инфекции и других заболеваний", - рассказал ректор СПбГАСУ доктор экономических наук, профессор Евгений Рыбнов.

Берегите себя и будьте здоровы!

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СПБГАСУ: строим будущее вместе

Главное сегодня

В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании
Лукашенко: С пуском АЭС Беларусь становится ядерной державой
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян