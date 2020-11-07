Не терять бдительность: профилактика ковида, гриппа и ОРВИ в СПбГАСУ

В осенне-зимний период профилактика короновирусной инфекции, гриппа, ОРВИ особенно актуальна. В это время важно не терять бдительность, соблюдать правила безопасности, оптимальным образом организовать рабочий и учебный процесс. В СПбГАСУ принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения сезонных болезней. Профилактика - эффективный способ снизить заболеваемость, сохранить здоровье людей.

С 9 ноября и до особого распоряжения ректора все обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) занимаются дистанционно. Исключение составляют лабораторные занятия. На дистанционный режим работы переведено максимальное количество сотрудников.

В вузе проведена бесплатная вакцинация от гриппа. О графике вакцинации можно было узнать на сайте и в социальных сетях СПбГАСУ. В данный момент продолжается информирование о пользе прививок, на интернет-площадках вуза своевременно размещается инфографика и видеоролики Минобрнауки России, приказы, нормативные документы и другие материалы. Молодежь вовлекается во флешмоб о прививках с хэштегом #БерегиЗдоровье.

В вузе установлены санитайзеры, оборудованы места сбора использованных масок, организован бесконтактный замер температуры. Еще раз напоминаем, что одноразовую маску следует менять каждые два часа! Руки при этом должны быть чистыми.

В общежитиях также неукоснительно соблюдается санитарная дисциплина. Дозаторы с антисептическими растворами и мылом размещены на входах и в туалетных комнатах.

"СПбГАСУ выполняет все требования Роспотребнадзора России. Мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы защитить своих студентов, преподавателей, сотрудников от новой коронавирусной инфекции и других заболеваний", - рассказал ректор СПбГАСУ доктор экономических наук, профессор Евгений Рыбнов.

Берегите себя и будьте здоровы!