Под Калининградом рабочий погиб при взрыве фронтового снаряда

В городе Гвардейске погиб рабочий, который ремонтировал крышу одного из домов. Предположительно, взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как пишет ТАСС со ссылкой на СК по Калининградской области, все случилось в субботу. Крышу двухэтажного дома ремонтировали двое рабочих. 34-летний мигрант спустился во двор и стал отбивать от грязи какой-то предмет. Это, вероятно, и был снаряд. Боеприпас сдетонировал . Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Осколки выбили стекла квартир на первом этаже. Предварительно, больше никто не пострадал. Следователи выясняют обстоятельства ЧП.