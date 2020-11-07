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07.11.2020 21:14
Рубрика: Происшествия

Под Калининградом рабочий погиб при взрыве фронтового снаряда

Текст: Светлана Цыганкова

В городе Гвардейске погиб рабочий, который ремонтировал крышу одного из домов. Предположительно, взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на СК по Калининградской области, все случилось в субботу. Крышу двухэтажного дома ремонтировали двое рабочих. 34-летний мигрант спустился во двор и стал отбивать от грязи какой-то предмет. Это, вероятно, и был снаряд. Боеприпас сдетонировал . Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

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