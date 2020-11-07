Синоптики предупредили о метелях в некоторых регионах России

На новой неделе ряд регионов страны ожидают метели и снегопады. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По данным метеоролога, снегопады с метелями пройдут на севере Приволжского федерального округа, в частности, в Кировской области, а также в республиках Коми и Удмуртия, а также в Костромской области и на Северном Урале, уточняет ТАСС.

Что касается Москвы, то здесь метелей и снежных заносов не будет до середины ноября. А снежного покрова на улицах не стоит ожидать раньше конца этого месяца. Эти выходные в столице будут еще теплыми, при северном ветре в субботу и в воскресенье днем около плюс десяти градусов, ночью не ниже плюс пяти.

А вот в понедельник, девятого ноября, в Москве произойдет резкое понижение температуры воздуха сразу на пять-восемь градусов. Уже в ночь на понедельник возможны слабые заморозки.