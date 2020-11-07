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07.11.2020 19:18
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти угонщик уснул за рулем украденного экскаватора

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Незадачливого угонщика задержали полицейские в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчина угнал погрузчик-экскаватор, но не смог ничего с ним сделать, поскольку уснул за рулем.

Фото: iStock
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Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, погрузчик угнали в Северной столице с улицы Колонтай.

Как и положено в таких случаях, полицейские стали отсматривать записи камер видеонаблюдения, передали информацию о машине на все посты. Правда, полноценную поисковую операцию разворачивать не потребовалось.

В полицию обратились жители поселки Пудость под Гатчиной, которые сообщили, что по местным дорогам ездит пьяный тракторист. Номера транспортного средства совпали с угнанным погрузчиком. Полицейские готовились к самому серьезному задержанию.

Но когда трактор был обнаружен, никаких специальных мер не потребовалось: водитель мирно спал в кабине. Угонщика разбудили, доставили в отделение, а погрузчик стоимостью 3,5 миллиона рублей вернули владельцам.

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