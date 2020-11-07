В Петербурге беременная женщина до смерти забила свою дочь

В Петербурге женщину обвинили в убийстве новорожденной дочери. Девочка была забита до смерти. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, девочка погибла в период с 1 по 9 марта.

Долгое время устанавливалась причина смерти, изначально следователи не исключали, что ребенок погиб от каких-либо скрытых заболеваний. Но экспертиза показала: смерть девочки наступила от восьми ударов по голове и телу. Следователи задали вопросы матери о том, кто избил дочь, и женщина призналась, что это была она.

На период расследования следователи ходатайствовали о том, чтобы женщину заключили под стражу. Но Фрунзенский районный суд им отказал. У женщины есть двухлетний ребенок, также обвиняемая находится на пятом месяце беременности. Ближайшие два месяца женщина проведет под домашним арестом.