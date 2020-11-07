В Петербурге беременная женщина до смерти забила свою дочь

Новости

Депутат раскритиковал решение Дании уничтожить норок из-за коронавируса 21:25
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 14359 военнослужащих 21:00
Лера Кудрявцева: Александр Колтовой "болел" небом 20:03
Олимпийский чемпион Тищенко завоевал титул чемпиона Европы WBO 19:38
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье 19:28
ЧЕ по гимнастике в Турции пройдет без россиян, немцев и французов 19:02
В спорткомплексе ЦСКА появилась аллея в честь армейцев-ветеранов войны 18:41
СМИ: Второй носитель "Посейдонов" спустят на воду до осени 2021-го 18:24
Самолет Александра Колтового загорелся после взлета 18:15
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании 17:48
В Германии предложили изолировать инфицированных COVID-19 в гостиницах 17:46
В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ 17:21
В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались 18 человек 16:57
Названы диагнозы, с которыми петербуржцев должны отправить на "удаленку" 16:40
Юрий Лоза прокомментировал смерть Жванецкого 16:31
Названа причина крушения самолета под Москвой 16:30
Новый клип Little Big собрал более 2,5 млн просмотров за первые сутки 16:22
Два человека погибли при падении самолета в Подмосковье 16:12
Жителя Ленобласти задержали за попытку убийства годовалого сына 16:00
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками 15:58
Фестиваль света в Петербурге пройдет но новым правилам 15:43
Сыгравшая ведьму актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед ампутантами 15:36
В Грузии введут комендантский час из-за COVID-19 15:25
МВД раскрыло детали массового убийства на вечеринке в Екатеринбурге 15:00
Лукашенко: выборы в США - это позорище, издевательство над демократией 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
07.11.2020 21:22
Рубрика: Происшествия

В Петербурге беременная женщина до смерти забила свою дочь

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге женщину обвинили в убийстве новорожденной дочери. Девочка была забита до смерти. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, девочка погибла в период с 1 по 9 марта.

Жителя Ленобласти задержали за попытку убийства годовалого сына

Долгое время устанавливалась причина смерти, изначально следователи не исключали, что ребенок погиб от каких-либо скрытых заболеваний. Но экспертиза показала: смерть девочки наступила от восьми ударов по голове и телу. Следователи задали вопросы матери о том, кто избил дочь, и женщина призналась, что это была она.

На период расследования следователи ходатайствовали о том, чтобы женщину заключили под стражу. Но Фрунзенский районный суд им отказал. У женщины есть двухлетний ребенок, также обвиняемая находится на пятом месяце беременности. Ближайшие два месяца женщина проведет под домашним арестом.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Депутат раскритиковал решение Дании уничтожить норок из-за коронавируса
СМИ назвали Байдена победителем президентских выборов
В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ
Лукашенко: С пуском АЭС Беларусь становится ядерной державой
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя