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07.11.2020 11:41
Рубрика: Общество

В РНБ открылась выставка в рамках проекта "Россия в лицах"

Текст: Иван Зароков (Ленинградская область)
В Российской национальной библиотеке открылась очередная выставка в рамках проекта "Россия в лицах".

Экспозиция приурочена к 75-летию третьего губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова, который возглавлял регион 13 лет - с 1999 по 2012 годы.

Фото: Пресс-служба Новгородского театрально-концертного агентства
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На выставке представлены уникальные фотографии и документы, а также материалы, посвященные новейшей истории Республики Коми - Сердюков долгие годы работал на руководящих должностях на угольных предприятиях в Воркуте.

Посетители смогут также увидеть издания авторства экс-губернатора Ленинградской области, среди которых труд по "экономическому обоснованию конкурентоспособности воркутинских углей", который впоследствии стал авторефератом диссертации на соискание учёной степени кандидата наук.

Выставка в РНБ продлится до 23 ноября, вход по читательским билетам или по предварительной записи.

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