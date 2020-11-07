В Тосно представили фотовыставку с красотами России

В Тосно в кинотеатре "Космонавт" начала работу фотовыставка "Россия. Полет через века", посвященная Дню народного единства. Об этом сообщает "Тосненский вестник".
Фото: Евгения Асташенкова/"Тосненский вестник"
В экспозиции представлены 34 фотографии от 20 авторов, отпечатанные в большом формате на пенокартоне, также на плазменной панели в формате слайд-шоу транслируются остальные снимки проекта.
Посетители смогут увидеть горы Кавказа, Куршскую косу, Ключевскую сопку, Выборгский замок, Казанский кремль, Байкал.
Выставка будет работать до 6 декабря, но экспонировать фотографии можно будет и дальше. Материалы экспозиции подарены городу.
Стоит отметить, что такая выставка сейчас проходит не только в Тосно. Аналогичные экспозиции представлены в 85 городах страны.