Жителя Ленобласти задержали за попытку убийства годовалого сына

В городе Луга Ленинградской области 38-летний мужчина пытался убить своего годовалого сына.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, мужчина был пьян. Он напал на годовалого сына, стал его душить. Мужчину от ребенка оттащила супруга.

Прибывшие в квартиру полицейские, задержали мужчину. В региональном СК уверены, что мужчина пытался именно убить младенца, а не схватил его случайно. В ближайшее время мужчине объявят меру пресечения.

Сам ребенок сейчас с матерью. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.