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07.11.2020 11:35
Рубрика: Власть

Глава МВД в Сочи открыл памятник и вручил ключи новоселам

Текст: Иван Петров
Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев в субботу открыл памятник Ивану Горемыкину, возглавлявшему полицейское ведомство в конце 19 века (1895-1899 гг.). Колокольцев в ходе церемония открытия монумента напомнил о незаурядных профессиональных и личных качествах этого видного государственного деятеля Российской империи.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Современники отмечали абсолютную верность Ивана Логгиновича Государю и служебному долгу. Своей главной задачей он считал сохранение единства России и укрепление ее мощи", - заявил глава МВД России.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Памятник установлен в сквере у мемориального комплекса "Завокзальный". Министр возложил цветы к подножию монумента.

На посту министра внутренних дел Горемыкин кроме того большое значение придавал развитию местного самоуправления. Под его началом была преобразована структура ведомства, создано особое переселенческое управление, проведена первая в истории страны перепись населения. Серьезное внимание он уделял вопросам совершенствования законодательства, в том числе ужесточению ответственности за должностные преступления.

"Наш нравственный долг - передать будущим поколениям память о выдающихся личностях, руководителях министерства и простых солдатах правопорядка. Всех, кто самоотверженно стоял на страже закона, целостности государства, посвятил свою жизнь борьбе с преступностью и служению Отечеству", - указал Владимир Колокольцев.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Сочи глава МВД также вручил ключи от квартир семьям местных сотрудников и пенсионеров. Церемония открытия комплекса из трех многоквартирных домов состоялась сегодня на улице Искры в микрорайоне Кудепста. В шаговой доступности для его жителей находятся детский сад, школа, поликлиника. Во дворе оборудованы спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха.

Колокольцев отметил, что вопрос повышения уровня социальной защищенности личного состава относится к числу приоритетных и находится на постоянном контроле руководства МВД России.

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"На сочинскую полицию ложится высокая нагрузка, прежде всего в период курортного сезона, и, конечно, решение жилищных проблем является значимым условием для эффективного выполнения поставленных задач", - подчеркнул министр.

Отмечается, что квартиры с удобной планировкой и чистовой отделкой передаются очередникам по договорам социального найма. Часть жилого фонда участковые уполномоченные, следователи, оперуполномоченные, госавтоинспекторы и представители других подразделений получили в служебное пользование.

"Символично, что ключи от новых квартир вручаются накануне нашего общего профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел. Пусть у вас дома будет всегда светло и уютно, а родные и близкие окружают заботой и душевным теплом", - отметил глава МВД России.

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