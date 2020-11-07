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07.11.2020 13:02
Рубрика: Экономика

ИТ-компании могут получить на свои разработки миллионные гранты

Текст: Наталья Коротченко, Татьяна Леонтьева, Руслан Мельников
Продолжается прием заявок на гранты от ИТ-компаний и предприятий, которые внедряют цифровые решения. Конкурсы на некоторые из них продолжатся до 30 ноября и даже до конца года. Но есть направления, по которым сбор заявок завершается буквально на днях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом году выделено более 7 миллиардов рублей на гранты, связанные с разработкой и внедрением отечественных ИТ-решений. Грантовая поддержка осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика".

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Фонд "Сколково" курирует конкурс проектов по искусственному интеллекту, новым производственным технологиям, робототехнике и сенсорике, виртуальной и дополненной реальности, технологии распределенных реестров. А также по дистанционным сервисам, направленным на преодоление последствий пандемии COVID-19. Сумма гранта составляет до 80 миллионов рублей. Конкурс завершается 9 ноября (включительно). В 2021 году его планируют продолжить.

Другой конкурс фонда с такой же суммой гранта идет полным ходом и закончится только 30 ноября. Получить грант можно на внедрение продуктов, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий", в том числе направленных на развитие дистанционных сервисов. Конкурсный отбор возобновится и в следующем году.

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) принимает заявки по двум направлениям. Первое - поддержка проектов организаций, внедряющих отечественные ИТ-решения, созданные на базе "сквозных" цифровых технологий. И второе направление - поддержка разработчиков отечественного программного обеспечения. Победители могут получить от 20 до 300 миллионов рублей. Оба конкурса продолжатся до конца года.

Грантовую поддержку от Минцифры уже получили десятки компаний. А другие только собираются побороться за победу в конкурсах. Корреспонденты "Российской газеты" встретились с разработчиками.

Роботы для офиса и моря

"Мы рассматриваем возможность подачи заявки на конкурс, сейчас изучаем конкурсную документацию, - сообщил "РГ" гендиректор астраханской ООО НТК "Морроботсистем" (резидент "Сколково") Алексей Титов. - Наш проект - это создание морской многоцелевой безэкипажной платформы для проведения промышленного и экологического мониторинга, поиска биоресурсов, геофизических исследований. Морской робот способен работать в открытом океане без присутствия человека на борту".

В августе 2020 года "Морроботсистем" выиграла конкурс "Старт-Цифровые технологии" получив грант Фонда содействия инновациям в размере 3 миллионов рублей на создание программно-аппаратного комплекса морской беспилотной платформы.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Совместно со Сколковским институтом науки и технологий астраханцы также работают над созданием системы беспроводной связи с помощью морских беспилотных роботов, чтобы обеспечить мореплавателей Wi-Fi, которого в открытом океане пока нет.

А в декабре 2019 года победителем конкурса федерального проекта "Цифровые технологии" стала астраханская компания "Шерпа Роботикс" (резидент "Сколково") с проектом создания программного робота для автоматизации бизнес-процессов Sherpa RPA, получив из фонда содействия инновациям 3 миллиона рублей на научно-исследовательские и конструкторские работы. Он создан на базе инновационной технологии RPA (Robotic Process Automation) и обладает элементами искусственного интеллекта: компьютерным зрением, системой распознавания речи.

Робот может, например, "прочитать" отсканированный документ, текст с экрана или определить тип входящего документа: визитка это или накладная. Робот сможет самообучаться в процессе работы. И будет выполнять всю рутинную работу в офисе: регистрировать документы, формировать платежки, обрабатывать заказы, составлять отчеты и даже отвечать на запросы клиентов по электронной почте.

"Один робот может заменить и десять, и сто человек в зависимости от заложенных в него задач, - объясняет автор проекта Константин Артемьев. - Кроме того, он работает в режиме 24/7, не болеет, не ходит на обед и не берет отпуск. Не делает ошибок, а информацию формирует гораздо быстрее человека. В 2021 году мы также планируем подавать заявку на грантовую поддержку для развития своего проекта в рамках программ "Цифровой экономики".

Коворкинги для стартапов

В пресс-службе министерства цифрового Калмыкии корреспонденту "РГ" сообщили, что заявок на участие в федеральных конкурсах по развитию цифровых технологий пока никто не подавал.

Однако некоторые калмыцкие предприниматели, связанные с IT-сферой, узнав о конкурсе от корреспондента "РГ", уже начали подготовку заявок.

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Элистинский предприниматель и бизнес-тренер Алдар Сарлов, например, сообщил, что выставит на участие в конкурсе проект создания в столице Калмыкии сети коворкингов, предназначенных, главным образом для стартапов в сфере IT.

- Я развиваю один такой коворкинг, - рассказал Алдар, - но из-за большого спроса на его услуги там уже не осталось свободных площадей. Сейчас идет работа над созданием целой сети IT-коворкингов в Элисте, поэтому федеральный конкурс по развитию цифровых технологий оказался очень кстати. Конечно, мы будем в нем участвовать".

Как показывает практика уже действующего коворкинга, в Калмыкии много продвинутых и талантливых айтишников, которые могут объединяться в сильные команды на базе свободного и удобного для удаленной работы пространства коворкинга. "И я думаю, что в наступившее цифровое время Элиста вполне может стать таким же серьезным IT-центром, как, например, Сколково или даже Силиконовая долина", - мечтает бизнес-тренер.

Прямая речь

Максим Паршин, замглавы Минцифры:

- Программы разработаны так, чтобы на грантовую поддержку могли претендовать самые разные проекты. Мы предлагаем до 20 миллионов для стартапов и до 300 миллионов для крупных инициатив, направленных на цифровизацию бизнеса. При этом грант могут получить как разработчики ИТ-продуктов, так и компании, внедряющие цифровые решения.

Возьмите на заметку

Подача заявок по всем грантам происходит в электронном виде. Операторы грантов еженедельно проводят вебинары с пояснениями по подготовке конкурсной документации. Также консультацию можно получить в чате, по телефону или электронной почте.

В этом году уровень софинансирования, требуемый от компаний-заявителей, снижен с 50 до 20 процентов. А по некоторым грантам оно вообще не требуется.

Операторами грантовой поддержки выступают Фонд "Сколково", Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд содействия инновациям. Подробнее читайте здесь.

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