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07.11.2020 17:38
Рубрика: Происшествия

На Кубани у "ГАЗели" при лобовом столкновении оторвало кабину

Текст: Михаил Сухарев
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На трассе Новороссийск - Керчь лоб в лоб столкнулись грузовая ГАЗель и легковой Mercedes. Удар был такой силы, что у отечественного автомобиля полностью оторвало кабину. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пострадали оба водителя.

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- По предварительным данным, в районе станицы Натухаевской 21-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовой ГАЗелью, - отметили в ведомстве.

Кабину грузовика выбросило на середину проезжей части, водитель чудом спасся. Сейчас он и водитель легкового авто доставлены в больницу с различными травмами. На месте ДТП работают специалисты, обстоятельства аварии уточняются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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