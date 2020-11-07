На Кубани у "ГАЗели" при лобовом столкновении оторвало кабину

На трассе Новороссийск - Керчь лоб в лоб столкнулись грузовая ГАЗель и легковой Mercedes. Удар был такой силы, что у отечественного автомобиля полностью оторвало кабину. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пострадали оба водителя.

- По предварительным данным, в районе станицы Натухаевской 21-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовой ГАЗелью, - отметили в ведомстве.

Кабину грузовика выбросило на середину проезжей части, водитель чудом спасся. Сейчас он и водитель легкового авто доставлены в больницу с различными травмами. На месте ДТП работают специалисты, обстоятельства аварии уточняются.