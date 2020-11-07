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07.11.2020 14:27
Рубрика: Происшествия

В Астрахани на коммунальщиков завели дело за нападения бродячих собак

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В Астрахани на коммунальщиков заведено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на жителей города. С начала года в городе зафиксировано 2036 случаев нападения животных на граждан, из которых около 629 пришлось на детей.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба СК региона, администрации МО "Город Астрахань" неоднократно игнорировала информацию от горожан и представления правоохранительных и контролирующих органов на скопления безнадзорных собак и их агрессивном поведении.

Кроме того, в рамках расследования данного уголовного дела будет проверена версия о возможном нападении бродячих собак на 72-летнего жителя Астрахани, ранее объявленного в розыск, как без вести пропавшего. Тело пенсионера было обнаружено в камышах на улице Набережной Казачьего Ерика.

Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта Ибрагима Могушкова.

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