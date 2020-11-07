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07.11.2020 11:40
Рубрика: Происшествия

В Астрахани неизвестные сообщили о минировании здания администрации

Текст: Николай Грищенко

В Астраханской области сотрудники МЧС проверяют информацию о минировании здании администрации губернатора региона.

СК: Водитель автобуса мог специально протаранить здание НовГУ

Как сообщают РИА Новости, сообщение о ЧП на пульт ЕДДС поступило от оперативного дежурного Росгвардии. Здание находится по адресу улица Советская 15.

На место происшествия выехали кинологи, спасатели и специалисты экстренных служб.

Напомним, что заведомо ложное сообщение о терроризме наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Атака телефонных террористов на Россию

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