В Астрахани неизвестные сообщили о минировании здания администрации

В Астраханской области сотрудники МЧС проверяют информацию о минировании здании администрации губернатора региона.

Как сообщают РИА Новости, сообщение о ЧП на пульт ЕДДС поступило от оперативного дежурного Росгвардии. Здание находится по адресу улица Советская 15.

На место происшествия выехали кинологи, спасатели и специалисты экстренных служб.

Напомним, что заведомо ложное сообщение о терроризме наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.