В Крыму иномарка насмерть сбила двух пешеходов на "зебре"

Новости

Олимпийский чемпион Тищенко завоевал титул чемпиона Европы WBO 19:38
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье 19:28
ЧЕ по гимнастике в Турции пройдет без россиян, немцев и французов 19:02
В спорткомплексе ЦСКА появилась аллея в честь армейцев-ветеранов войны 18:41
СМИ: Второй носитель "Посейдонов" спустят на воду до осени 2021-го 18:24
Самолет Александра Колтового загорелся после взлета 18:15
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании 17:48
В Германии предложили изолировать инфицированных COVID-19 в гостиницах 17:46
В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ 17:21
В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались 18 человек 16:57
Названы диагнозы, с которыми петербуржцев должны отправить на "удаленку" 16:40
Юрий Лоза прокомментировал смерть Жванецкого 16:31
Названа причина крушения самолета под Москвой 16:30
Новый клип Little Big собрал более 2,5 млн просмотров за первые сутки 16:22
Два человека погибли при падении самолета в Подмосковье 16:12
Жителя Ленобласти задержали за попытку убийства годовалого сына 16:00
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками 15:58
Фестиваль света в Петербурге пройдет но новым правилам 15:43
Сыгравшая ведьму актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед ампутантами 15:36
В Грузии введут комендантский час из-за COVID-19 15:25
МВД раскрыло детали массового убийства на вечеринке в Екатеринбурге 15:00
Лукашенко: выборы в США - это позорище, издевательство над демократией 14:33
В Астрахани на коммунальщиков завели дело за нападения бродячих собак 14:27
Disney продлил сериал "Локи" с Хиддлстоном еще до премьеры 13:49
В Махачкале 40 человек отравились блюдами из курицы 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
07.11.2020 19:39
Рубрика: Происшествия

В Крыму иномарка насмерть сбила двух пешеходов на "зебре"

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Крыму водитель Volkswagen Passat насмерть сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе, двое из них погибли.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Два человека погибли при падении машины в Северо-Крымский канал

По данным пресс-службы МВД по РК, дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге Ялта-Севастополь в районе Симеиза. 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat в темное время суток ехал со стороны Севастополя в Ялту и не заметил пешеходов, что переходили дорогу справа налево по ходу движения иномарки.

В результате ДТП двое мужчин в возрасте 45 и 57 лет погибли еще до приезда машины скорой помощи. Еще один с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами костей голени и таза доставлен в Ялтинскую городскую больницу №1.

Сейчас полиция выясняет причины ДТП. Назначена автотехническая экспертиза.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании
Лукашенко: С пуском АЭС Беларусь становится ядерной державой
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя