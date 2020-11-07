В Крыму иномарка насмерть сбила двух пешеходов на "зебре"

В Крыму водитель Volkswagen Passat насмерть сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе, двое из них погибли.

По данным пресс-службы МВД по РК, дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге Ялта-Севастополь в районе Симеиза. 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat в темное время суток ехал со стороны Севастополя в Ялту и не заметил пешеходов, что переходили дорогу справа налево по ходу движения иномарки.

В результате ДТП двое мужчин в возрасте 45 и 57 лет погибли еще до приезда машины скорой помощи. Еще один с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами костей голени и таза доставлен в Ялтинскую городскую больницу №1.

Сейчас полиция выясняет причины ДТП. Назначена автотехническая экспертиза.