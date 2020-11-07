В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались 18 человек

В Ростовской области от коронавирусной инфекции за сутки скончались еще 18 человек. Среди них пять женщин в возрасте от 56 до 80 лет, а также 13 мужчин в возрасте от 42 до 81 года.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, все умершие болели заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими хроническими заболеваниями.

Всего с начала пандемии в области умерли 929 человек. По оперативным данным регионального штаба, за последние сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 343 человека и достигло 32805 больных. Коэффициент распространения - 1,01.