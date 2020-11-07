В Севастополе завершен 555-километровый заплыв из Новороссийска

Как и планировалось, 7 ноября в городе-герое Севастополе финишировал эстафетный суперзаплыв на 555 километров "Черноморская эстафета Победы", что начался 21 октября в городе-герое Новороссийске. Местные чиновники, депутаты Заксобрания, горожане и черноморцы торжественно встретили участников уникального заплыва на мысе Хрустальный музыкой. Они красиво проплыли по бухте с флагами, и, поднимаясь по трапу из воды, рапортовали, какие города представляют.

Всего в Черноморской эстафете, посвященной 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, приняли участие на разных этапах более 50 спортсменов-моржей из разных регионов России.

Заплыв прошел через города Новороссийск, Анапа, Керчь, Феодосия, Судак, Ялта, Форос, Балаклава, Севастополь. На каждом из этапов спортсменов обеспечивали разные суда.

- Разной была и погода, - говорит главный организатор этого патриотического мероприятия, известный во всем мире пловец-экстремал, председатель межрегиональной общественной организации "Ассоциация холодового плавания России" Александр Брылин, - от штилевой до штормовой. Но мы преодолели все трудности и завершили этот трудный и уникальный заплыв. Мы увидели много интересного, встретили удивительных людей, доказали себе и другим, что мы внуки победителей, и наш дух так же силен, как и у наших великих предков, сумевших одолеть коричневую чуму.

В эстафетном заплыве участвовали подготовленные пловцы из Тюмени, Краснодара, Сахалина, Камчатки, Благовещенска, Хабаровска, Новороссийска, Анапы, городов Крыма и Севастополя.

- Мы стали одной дружной командой, которая проявила волю к победе и сумела преодолеть все трудности на пути к цели, - подчеркнул Александр Брылин.

Участники заплыва были награждены дипломами и памятными медалями, благодарственными письмами от руководства города-героя Севастополя. Для них был небольшой концерт, а после торжественного митинга и памятного фотографирования мужественных моржей ждала полевая кухня.

В памятных местах, где останавливались участники эстафеты, проходили возложения цветов, импровизированные митинги, встречи с населением и ветеранами. Заплыв проходил под патронажем правительств Краснодарского края, Республики Крым и города-героя Севастополя. Девиз марафона - "Защитим прошлое, сохраним будущее!".