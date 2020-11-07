В Севастополе завершен 555-километровый заплыв из Новороссийска

Новости

В Петербурге беременная женщина до смерти забила свою дочь 21:22
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 14359 военнослужащих 21:00
Лера Кудрявцева: Александр Колтовой "болел" небом 20:03
Олимпийский чемпион Тищенко завоевал титул чемпиона Европы WBO 19:38
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье 19:28
ЧЕ по гимнастике в Турции пройдет без россиян, немцев и французов 19:02
В спорткомплексе ЦСКА появилась аллея в честь армейцев-ветеранов войны 18:41
СМИ: Второй носитель "Посейдонов" спустят на воду до осени 2021-го 18:24
Самолет Александра Колтового загорелся после взлета 18:15
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании 17:48
В Германии предложили изолировать инфицированных COVID-19 в гостиницах 17:46
В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ 17:21
В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались 18 человек 16:57
Названы диагнозы, с которыми петербуржцев должны отправить на "удаленку" 16:40
Юрий Лоза прокомментировал смерть Жванецкого 16:31
Названа причина крушения самолета под Москвой 16:30
Новый клип Little Big собрал более 2,5 млн просмотров за первые сутки 16:22
Два человека погибли при падении самолета в Подмосковье 16:12
Жителя Ленобласти задержали за попытку убийства годовалого сына 16:00
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками 15:58
Фестиваль света в Петербурге пройдет но новым правилам 15:43
Сыгравшая ведьму актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед ампутантами 15:36
В Грузии введут комендантский час из-за COVID-19 15:25
МВД раскрыло детали массового убийства на вечеринке в Екатеринбурге 15:00
Лукашенко: выборы в США - это позорище, издевательство над демократией 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
07.11.2020 20:17
Рубрика: Общество

В Севастополе завершен 555-километровый заплыв из Новороссийска

Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
Фото: Владимир Пасякин/ РГ Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Фото: Владимир Пасякин/ РГ

Как и планировалось, 7 ноября в городе-герое Севастополе финишировал эстафетный суперзаплыв на 555 километров "Черноморская эстафета Победы", что начался 21 октября в городе-герое Новороссийске. Местные чиновники, депутаты Заксобрания, горожане и черноморцы торжественно встретили участников уникального заплыва на мысе Хрустальный музыкой. Они красиво проплыли по бухте с флагами, и, поднимаясь по трапу из воды, рапортовали, какие города представляют.

Фото: Оргкомитет "Черноморской эстафеты Победы"
В Новороссийске стартовал 555-километровый заплыв до Севастополя

Всего в Черноморской эстафете, посвященной 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, приняли участие на разных этапах более 50 спортсменов-моржей из разных регионов России.

Заплыв прошел через города Новороссийск, Анапа, Керчь, Феодосия, Судак, Ялта, Форос, Балаклава, Севастополь. На каждом из этапов спортсменов обеспечивали разные суда.

- Разной была и погода, - говорит главный организатор этого патриотического мероприятия, известный во всем мире пловец-экстремал, председатель межрегиональной общественной организации "Ассоциация холодового плавания России" Александр Брылин, - от штилевой до штормовой. Но мы преодолели все трудности и завершили этот трудный и уникальный заплыв. Мы увидели много интересного, встретили удивительных людей, доказали себе и другим, что мы внуки победителей, и наш дух так же силен, как и у наших великих предков, сумевших одолеть коричневую чуму.

В эстафетном заплыве участвовали подготовленные пловцы из Тюмени, Краснодара, Сахалина, Камчатки, Благовещенска, Хабаровска, Новороссийска, Анапы, городов Крыма и Севастополя.

- Мы стали одной дружной командой, которая проявила волю к победе и сумела преодолеть все трудности на пути к цели, - подчеркнул Александр Брылин.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму световое шоу аэростатов собрало несколько тысяч человек

Участники заплыва были награждены дипломами и памятными медалями, благодарственными письмами от руководства города-героя Севастополя. Для них был небольшой концерт, а после торжественного митинга и памятного фотографирования мужественных моржей ждала полевая кухня.

В памятных местах, где останавливались участники эстафеты, проходили возложения цветов, импровизированные митинги, встречи с населением и ветеранами. Заплыв проходил под патронажем правительств Краснодарского края, Республики Крым и города-героя Севастополя. Девиз марафона - "Защитим прошлое, сохраним будущее!".

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
В регионах Общество История Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Севастополь 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

СМИ назвали Байдена победителем президентских выборов
В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками
Лукашенко: С пуском АЭС Беларусь становится ядерной державой
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно