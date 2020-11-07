Музеи, где можно запустить ракету и увидеть оружие на вампиров

Выяснить, что находится в настоящем наборе охотника на вампиров и скрывается за названием "Роковая женщина", можно в Екатеринбурге.

Можно самому запустить ракету в космос,увидеть первый советский реактивный истребитель или такую же ракету, которая сбила американский самолет-шпион Пауэрса. А еще посмотреть на оружие- огнестрельное и холодное, малых, крупных и очень крупных калибров, наземное и воздушное.

Ваш вылет в космос

В Музее космонавтики и ракетно-технической техники можно самому запустить космическую ракету "Союз-2". Фото: Татьяна Андреева/РГ

В Музее космонавтики и ракетно-технической техники Научно-производственного объединения автоматики им. академика Н. А. Семихатова можно попасть в интерактивную комнату и перенестись на одну из стартовых площадок. Например, на Байконур. И запустить космическую ракету "Союз-2". Здесь придется самому нажимать нужные кнопки, рычаги для старта корабля. И через 3D очки наблюдать за полетом в космос.

Один из уникальных экспонатов музея - настоящий скафандр "Сокол КВ2", в котором космонавт выходил в космос. Есть макеты космодрома и ракеты "Союз-2".

Есть в музее и пульт управления машиниста для тепловозов и пассажирских электропоездов "Ласточка". Прибор для автоматической проводки речного судна, пульты управления для комбайновой и тракторной техники и многое другое.

Пятибашенный и "Малютка"

Редкий танк Т-35 - огромная боевая машина с экипажем 11 человек. Фото: Пресс-служб Музея военной техники в Верхней Пышме.

Вообще, чтобы за два-три дня увидеть самое-самое, лучше все-таки начать маршрут с Верхней Пышмы, пригорода Екатеринбурга, где расположен один из крупнейших в мире музеев военной техники. И при этом - самый доступный для посетителей на Урале.

Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании обладает более 500 экземплярами военной техники. Среди них - оригинальные истребители Як-3 и "Аэрокобра", бомбардировщики СБ и Пе-2.Представлен и один из самых высотных и скоростных самолетов - МиГ-31. Всего таких истребителей-перехватчиков было выпущено около 500 экземпляров.

В музее есть полномасштабный макет редкого танка Т-35. Это огромная боевая машина с экипажем 11 человек. В свое время был выпущен всего 61 образец этой техники. Ко времени создания Т-35 не было равных по оснащению: 7 пулеметов, 3 пушки. Кстати, именно этот танк изображен на одной из самых уважаемых боевых наград - медали "За отвагу".

За названием "Сталинская кувалда" или "Карельский скульптор" скрывается советская гаубица Б-4 особой мощности калибра 203 мм. Такое имя техника получила после войны с Финляндией, когда уничтожила финскую линию обороны и изменила ландшафт местности.

Применялось артиллерийское орудие не только для навесной стрельбы, но и для стрельбы прямой наводкой: ствол гаубицы выставлялся параллельно земле, и огонь велся по зданиям и сооружениям. Гаубица Б-4 могла разрушать целые железобетонные укрепления, а чтобы ей управлять, требовалось около 15 человек.

Музей располагает уникальной коллекцией холодного и стрелкового оружия. Все образцы настоящие, но деактивированные - из них нельзя выстрелить. Здесь выставлены легендарные экспонаты: револьвер системы Нагана, пистолет Маузер, пистолет ТТ, пистолет Макарова, винтовка Мосина. Есть даже подарочный образец автомата Калашникова с подписью создателя и огнемет послевоенного времени ТПО-50 с дальностью струи огня до 200 метров.

Обратите внимание на полномасштабный макет подводной лодки "Малютка" и на настоящего "ветерана" Сталинградской битвы - речной бронекатер проекта 1125 с башней танка Т-34. Стоит отметить и коллекцию военных автомобилей советского производства, бронеавтомобилей довоенной эпохи и времен Великой Отечественной войны и, конечно, железнодорожную экспозицию. Можно пройтись по станции "Узловая" и посмотреть на настоящие паровозы, санитарные и пассажирские вагоны, бронепоезд. Музей обладает уникальным экспонатом - паровозомОв ("Овечка"). Образец вывезли аж с Ямала, где он провел почти 60 лет. Сейчас "Овечку" отреставрировали,можно даже заглянуть внутрь.

"Акация" из семейства гаубиц

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Увидеть современную боевую гусеничную машину под калибр 155 мм или модернизированную самоходную гаубицу с автоматизированной системой управления можно в музее АО "Уралтрансмаш".

Коллекция постоянно пополняется, сейчас это около 1200 экспонатов. Под открытым небом можно посмотреть на образцы времен Великой Отечественной войны: танк Т-34, самоходку СУ-100. Хранится в музее и Переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Наркомтанкопрома. Эта награда досталась работникам завода за самоотверженный труд в годы войны.

В музее покажут и крупнокалиберную технику: самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", армейскую самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С", дивизионную гаубицу 2С19 "Мста-С", гаубицу 2С3М "Акация".

С-75 против U-2

На 13-м километре дублера Сибирского тракта установлена ракета, которой сбили американский самолет-шпион. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Под Екатеринбургом на 13-м километре дублера Сибирского тракта установлена ракета, которой сбили американский самолет-шпион.

1 мая 1960 года в небе над СССР был замечен Lockheed U-2 с пилотом Фрэнсисом Пауэрсом. Шпион вылетел из Пакистана, ему нужно было сфотографировать военные объекты страны и приземлиться в Норвегии.

Никто не мог остановить разведчика, потому что отечественные самолеты не летали на такой высоте. Но когда U-2 пролетал над Свердловском, его сбил зенитный ракетный комплекс С-75 "Двина". Пилот выбрался из кабины и приземлился с парашютом, его задержали деревенские жители.

Суд СССР приговорил Пауэрса к десяти годам лишения свободы, а памятник зенитному ракетному комплексу С-75 поставили на13-ом километредублера Сибирского тракта.

Рассекреченный музей

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Следующий пункт маршрута - музей "Научно-производственного предприятия "Старт" им. А.И. Яскина", где можно увидеть уменьшенные копии военных машин.

Для изготовления таких макетов на производстве специально создали мастерскую, там делали уменьшенные копии техники для моделирования испытаний, а заодно и для музея.

"Старт" был создан с 1949 году как специальное конструкторское бюро по разработке и производству наземной ракетной техники для Сухопутных войск и Военно-Морского Флота. Предприятия начало работать на базе Уральского компрессорного завода, где в свое время изготавливали боевые машины залпового огня БМ-13 и "Катюши". На оборонном производстве трудились опытные конструкторы, технологи и молодые специалисты - лучшие выпускники учебных заведений.

В 1999 году к юбилею предприятия открыли заводской музей. Но долгое время он был закрыт для посторонних: многие машины были засекречены, в том числе для самих заводчан.

Сейчас посмотреть на легендарную технику может любой желающий.Это более 60 уникальных экспонатов. Среди них - разработки для сухопутных войск, Военно-Морского Флота, авиации.

Площадь Григория Бахчиванжи

Первый советский реактивный истребитель БИ-1 можно увидеть около аэропорта "Кольцово". Фото: Татьяна Андреева/РГ

Первый советский реактивный истребитель БИ-1 можно увидеть около аэропорта "Кольцово".

В 40-е годы в СССР начались разработки истребителя БИ-1 на ракетном топливе. В 1942 году с аэродрома "Кольцово" в Свердловске летчик-испытатель Григорий Бахчиванжи поднял в небо реактивный истребитель. После удачного приземления инженеры сконструировали еще несколько экземпляров БИ с индексом БИ-2 и БИ-3. Спустя год пилот выполнил уже несколько полетов на БИ.

В очередной раз полетное задание предполагало достигнуть максимальной скорости - 800 километров в час. Бахчиванжи достиг и даже преодолел такую скорость, но самолет неожиданно ушел в пике, выйти из которого летчику не удалось. Подвиг летчика-испытателя помог совершить первый полет в космос: в ракете "Восток" использовался такой же жидкостный ракетный двигатель, как и в истребителе БИ.

Вооружена и опасна

Пистолет в виде чернильницы. В музее также есть знаменитый кольцо-пистолет "Роковая женщина". Фото: Пресс-служба клуба "Архангел Михаил".

Если интересно посмотреть на настоящий набор охотника на вампиров 18 века или на оружие рыцарей, мушкетеров и пиратов, стоит заглянуть в музей спортивно-патриотического клуба "Архангел Михаил". Здесь представлена частная коллекция оружия Игоря Алтушкина.

В музее хранится около 1500 экспонатов, собрано много уникальных образцов с 1447 года до наших дней. Можно посмотреть и на первую в мире штурмовую винтовку MKb-42.В коллекции есть и знаменитое кольцо-пистолет "Роковая женщина". Во времена до первой мировой войны сотрудницы разведки активно использовали это оружие. Преимуществом "Роковой женщины"был ее небольшой размер, пистолет надевали на палец, и он казался незаметным.

Эксклюзивное оружие инквизиции, например, "Крест-пистолет" или "Пистолет-топор служителя Святого Отдела Расследований и Еретической Греховности" можно увидеть только в коллекции Игоря Алтушкина или в Ватикане.

В музее собрано оружие воинов османской империи и колониальных армий, много огнестрельного оружия разных эпох.

Возьмите на заметку

В одни музеи, о которых мы рассказали, можно прийти в любой рабочий день. А с некоторыми надо связаться и договориться о посещении. Контактная информация и подробности есть на сайтах предприятий.