"Спартак" не смог обыграть "Урал" несмотря на дубль Соболева

Московский "Спартак" в гостевом матче против "Урала" сыграл вничью - 2:2. В составе москвичей дубль оформил Александр Соболев.

"Спартак" после неудачи в домашнем матче против "Ростова" отправился в Екатеринбург, где встречался с местным "Уралом". "Красно-белые" до этого не могли победить уральцев на протяжении трех матчей.

В стартовом составе "Спартака" с первых минут вышел на поле нападающий Александр Соболев, а вот места Зелимхану Бакаеву Доменико Тедеско не нашел. И выход Соболева оправдал себя уже в самом начале матча, когда он замкнул на дальней штанге пас с фланга от Айртона. Радость продлилась недолго - с углового "Урал" вскоре счет сравнял счет. Точно пробил головой специалист по "красно-белым" Павел Погребняк, не так давно вернувшийся в команду.

После этого чуть лучше выглядели хозяева, но забил "Спартак". В конце тайма Виктор Мозес ворвался в штрафную, где его по-хоккейному встретил Владимир Рыков. Арбитр встречи тут же указал на 11-метровую отметку. Приговор привел в исполнение Соболев, отправивший вратаря и мяч в разные углы.

После перерыва "Спартак" больше атаковал, но пропустил. Рафал Аугустыняк отобрал мяч у Джордана Ларссона, причем спартаковец в этом эпизоде упал, а игрок "Урала" в мяч не сыграл. Но атака продолжилась, и поляк забил гол. Просмотр VAR почему-то фола со стороны игрока хозяев не выявил… Но логика работы видеоассистентов рефери в российском футболе порой вызывает немало вопросов.

В итоге матч завершился вничью - 2:2. Результат, который не слишком устроил обе команды.