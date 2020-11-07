В Екатеринбурге убили четырех человек во время застолья

Тела четырех человек, убитых из огнестрельного оружия, были обнаружены ночью 7 ноября в квартире на 5 этаже дома в микрорайоне Уралмаш Екатеринбурга.

- Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть опрного пункта полиции № 15 в два часа 34 минуты по местному времени (00:34 мск). Дверь квартиры была закрыта, поэтому ее пришлось вскрывать гражданским специалистам. Там были обнаружены тела с огнестрельными ранениями,- сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Координацию деятельности следственной группы осуществляет заместитель руководителя следственного управления СК России. Для выяснения обстоятельств случившегося также привлечены сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в Екатеринбурге) и главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ.

- В квартире обнаружены тела трех мужчин и одной женщины без признаков жизни. У всех погибших - огнестрельные ранения, которые были причинены, предположительно, охотничьим карабином "Сайга". Оружие так же найдено в квартире и изъято с места происшествия. Кроме того, в больницу госпитализирована еще одна пострадавшая - раненая 17-летняя девушка, - сообщил "РГ" представитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

По рассматриваемой версии, в квартире распивали спиртное. Один из участников застолья (хозяин жилья), воспользовавшись имеющимся у него карабином, расстрелял гостей. После этого он покончил с собой. Точные обстоятельства ЧП и мотивы совершенного преступления еще устанавливаются. В пресс-службе следственного ведомства уточнили, что по уголовному делу назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические, баллистические.

Раненая 17-летняя девушка прооперирована в одной из городских больниц и находится сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.