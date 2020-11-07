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07.11.2020 19:48
Рубрика: Происшествия

В ЯНАО зафиксировали разлив нефти после пожара на трубопроводе

Текст: Светлана Добрынина

После ликвидации крупного пожара на нефтепроводе близ Еты-Пуровского месторождения в ЯНАО обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости на площади порядка 200 квадратных метров.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Сегодня утром на нефтепроводе произошла разгерметизация оборудования. Как сообщили ТАСС в ситуационно - аналитическом центре (САЦ) Минэнерго, прорыв с возгоранием зафиксирован в 08:17 по московскому времени. В "Газпром нефти" уточнили, что ЧП произошло не на магистральном, а на внутрипромысловом нефтесборном трубопроводе Еты-Пуровского месторождения.

Сведений о пострадавших не поступало. На время ликвидации ЧП была приостановлена работа части скважин. В течение нескольких часов огонь полностью потушили.

Как уточнили агентству в нефтяной компании, запуск остановленного фонда (66 скважин) планируется в течение 12 часов. Все объекты подготовки и транспортировки нефти на предприятии работают в штатном режиме.

- На текущий момент аварийный участок перекрыт, ведутся аварийно-восстановительные работы. Специалистами Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры организована проверка соблюдения требований природоохранного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности опасных объектов, - сообщили в пресс-службе регионального отделения надзорного ведомства.

Там же заверили, что по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на устранение нарушений закона, привлечение виновных лиц к ответственности и взыскание причиненного окружающей среде вреда.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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