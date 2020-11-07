Новости

Мясников назвал самый полезный и дешевый продукт 11:43
В Астрахани неизвестные сообщили о минировании здания администрации 11:40
СК: Водитель автобуса мог специально протаранить здание НовГУ 11:37
Более 170 тысяч км прошли социальные работники во время выполнения заявок 11:26
В Англии террористы XVII века вели секретную переписку апельсиновым соком 11:19
В Москве зарегистрировано 5829 новых случаев COVID-19 11:16
Мишустин утвердил "дорожную карту" трансформации делового климата 11:11
Росстат: Мужчин в России становится больше 10:48
В Одессе 7 ноября объявили днем траура в связи со смертью Жванецкого 10:23
Еще 3675 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:11
Синоптики предупредили о метелях в некоторых регионах России 09:23
Байден допустил получение 300 голосов выборщиков 08:29
Байден призвал сторонников спокойно дождаться итогов голосования 07:41
Врач рассказал о требующем внимания симптоме коронавируса 06:51
Верховный суд США распорядился отделить часть бюллетеней в Пенсильвании 05:08
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России 04:33
В Литве вступил в силу повторный общенациональный карантин 03:39
Трамп назвал неправомерными заявления Байдена о победе до решения суда 03:08
CNN: Байден увеличил до 4 тысяч голосов отрыв от Трампа в Джорджии 02:35
Все выделенные полосы на дорогах Москвы начали работу в едином режиме 01:48
Гинцбург: Массовую вакцинацию в Москве и области начнут в течение 2 недель 00:53
Анна Попова рассказала, где чаще заражаются коронавирусом 00:34
Вице-премьер Алексей Оверчук попал в серьезное ДТП на Кутузовском проспекте 06.11.2020
ВОЗ объявила о рекордной 581 тысяче зараженных COVID за сутки 06.11.2020
Кузнецова обратилась в прокуратуру по инциденту с ребенком в больнице Новосибирска 06.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
07.11.2020 10:48
Рубрика: Общество

Росстат: Мужчин в России становится больше

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

По прогнозам Росстата, в России ожидается прирост мужчин примерно в 300 тысяч. Прогноз опубликован накануне Всемирного дня мужчин, отмечаемого 7 ноября по инициативе ООН с 2000 года.

Росстат: Каждая десятая семья в России - разнонациональная

По данным Росстата, на начало 2020 года население России составило 146,7 миллиона человек, из них 68,1 миллиона - мужчины и 78,6 миллиона - женщины. Традиционное для России кратное превосходство женщин над мужчинами постепенно будет выравниваться в пользу "сильного" пола. Согласно прогнозу Росстата, к 2031 году ожидается рост количества мужчин до 69,9 миллиона, что должно сократить разрыв между соотношением числа мужчин и женщин.

Если на начало 2020 года на 1000 мужчин приходилось 1154 женщины, то к 2031 году, согласно высокому варианту прогноза Росстата, разрыв может сократиться до 1125 женщин на 1000 мужчин. Это говорит о постепенном увеличении численности мужчин и продолжительности их жизни.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
Песков заявил о мерах по борьбе с эффектом "демографических ям"

Ретроспективная выборка данных, исходящая из всеобщих переписей населения за более чем 120 лет, показывает ключевое влияние важных исторических событий на изменение численности мужчин - войн и революций. Первая всеобщая перепись населения Российской империи прошла в 1897 году, численность мужчин тогда составила 62,5 млн. Следующая перепись была проведена в 1920 году, но она не признается специалистами всеобщей, так как проводилась без учета нескольких регионов, где на тот момент велись военные действия или регионы были охвачены гражданской войной. В СССР так же на сокращение числа мужчин существенно повлияла Великая Отечественная война.

По данным всероссийской переписи 2010 года в России насчитывалось - 66,1 миллиона мужчин. По данным Росстата, на начало 2020 года, число мужчин выросло - 68,1 миллиона. То есть "сильный" пол показывает положительную динамику изменения своей численности.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат

Главное сегодня

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Гинцбург: Массовую вакцинацию в Москве и области начнут в течение 2 недель
Трамп назвал неправомерными заявления Байдена о победе до решения суда
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян
Михаила Ефремова отправили в колонию
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно