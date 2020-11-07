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07.11.2020 20:33
Рубрика: В мире

СМИ назвали Байдена победителем президентских выборов

Текст: Александр Саможнев
Кандидат в президенты Джо Байден одержал победу над действующим президентом Дональдом Трампом, став 46-м президентом США. Политик обещал объединить и исцелить нацию, страдающую от обостряющейся пандемии, ослабевающей экономики и глубоких политических разногласий, сообщает Bloomberg.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Байден стал лидером президентской гонки, после того как Associated Press, CNN и NBC предсказали его победу в Пенсильвании и получение более 270 голосов Коллегии выборщиков, необходимых для обеспечения президентства. Действующий президент пытался оспорить результат, обвиняя демократов в попытке "украсть выборы".

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster
Байден допустил получение 300 голосов выборщиков

56-летняя сенатор Камала Харрис стала первой чернокожей и индийско-американской женщиной, назначенной вице-президентом, что является знаковым событием при смене поколений в Демократической партии.

Бывший вице-президент также завоевал традиционные демократические оплоты, такие как Мичиган, и штаты, которые традиционно голосовали за республиканцев, но поддержали его, а не президента Дональда Трампа.

Байден и его коллега сенатор Камала Харрис также вошли в историю, набрав наибольшее количество голосов избирателей. За их избрание следующим президентом и вице-президентом США проголосовали более 70 миллионов американцев.

Байден, которому исполнилось 77 лет, станет самым возрастным избранным президентом в истории США и первым, кто сместит с поста главнокомандующего после исполнения одного срока с тех пор, как Билл Клинтон одержал победу над Джорджем Бушем в 1992 году.

В мире США Выборы президента США-2020

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