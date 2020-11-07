СМИ назвали Байдена победителем президентских выборов

Кандидат в президенты Джо Байден одержал победу над действующим президентом Дональдом Трампом, став 46-м президентом США. Политик обещал объединить и исцелить нацию, страдающую от обостряющейся пандемии, ослабевающей экономики и глубоких политических разногласий, сообщает Bloomberg.

Байден стал лидером президентской гонки, после того как Associated Press, CNN и NBC предсказали его победу в Пенсильвании и получение более 270 голосов Коллегии выборщиков, необходимых для обеспечения президентства. Действующий президент пытался оспорить результат, обвиняя демократов в попытке "украсть выборы".

56-летняя сенатор Камала Харрис стала первой чернокожей и индийско-американской женщиной, назначенной вице-президентом, что является знаковым событием при смене поколений в Демократической партии.

Бывший вице-президент также завоевал традиционные демократические оплоты, такие как Мичиган, и штаты, которые традиционно голосовали за республиканцев, но поддержали его, а не президента Дональда Трампа.

Байден и его коллега сенатор Камала Харрис также вошли в историю, набрав наибольшее количество голосов избирателей. За их избрание следующим президентом и вице-президентом США проголосовали более 70 миллионов американцев.

Байден, которому исполнилось 77 лет, станет самым возрастным избранным президентом в истории США и первым, кто сместит с поста главнокомандующего после исполнения одного срока с тех пор, как Билл Клинтон одержал победу над Джорджем Бушем в 1992 году.