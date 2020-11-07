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07.11.2020 13:30
Рубрика: Спорт

Соболев сыграет против "Урала" с первых минут

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

"Урал" и "Спартак" объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Московский "Спартак" потерпел первое домашнее поражение в сезоне

В субботу в 14:00 по московскому времени в Екатеринбурге начнется матч 14-го тура чемпионата России по футболу между "Уралом" и "Спартаком".

Тренеры команд назвали стартовые составы. Вернувшийся после дисквалификации главный тренер Спартака Деменико Тедеско выпустил в основном составе нападающего Александра Соболева. Александр Кокорин и Зелимхан Бакаев остались в запасе.

"Спартак": Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Соболев, Понсе, Ларссон.

"Урал": Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.

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