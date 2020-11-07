Соболев сыграет против "Урала" с первых минут

"Урал" и "Спартак" объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.

В субботу в 14:00 по московскому времени в Екатеринбурге начнется матч 14-го тура чемпионата России по футболу между "Уралом" и "Спартаком".

Тренеры команд назвали стартовые составы. Вернувшийся после дисквалификации главный тренер Спартака Деменико Тедеско выпустил в основном составе нападающего Александра Соболева. Александр Кокорин и Зелимхан Бакаев остались в запасе.

"Спартак": Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Соболев, Понсе, Ларссон.

"Урал": Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.