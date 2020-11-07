Специалист рассказал, можно ли носить защитные маски астматикам

Большинство страдающих астмой пациентов нередко испытывает дискомфорт в защитной маске, ношение которой в общественных местах сейчас обязательно для всех. Но существует ли при этом реальная угроза для таких людей?

Как рассказал радио Sputnik профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко, это не так. Люди с бронхиальной астмой входят в группу повышенного риска в связи с коронавирусом, так как он поражает и бронхи, и альвеолы легких, поэтому сочетание двух этих недугов намного более опасно для человека.

Поэтому астматикам также нужно соблюдать все противоэпидемиологические рекомендации, в том числе носить защитные маски. Как правило, их ношение для таких больных безвредно, за исключением случаев индивидуальной непереносимости.

- Это безопасно, если у человека нет непереносимости каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска, - уточнил врач.