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07.11.2020 09:24
Рубрика: Общество

Специалист рассказал, можно ли носить защитные маски астматикам

Текст: Алена Ларина
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Большинство страдающих астмой пациентов нередко испытывает дискомфорт в защитной маске, ношение которой в общественных местах сейчас обязательно для всех. Но существует ли при этом реальная угроза для таких людей?

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Как рассказал радио Sputnik профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко, это не так. Люди с бронхиальной астмой входят в группу повышенного риска в связи с коронавирусом, так как он поражает и бронхи, и альвеолы легких, поэтому сочетание двух этих недугов намного более опасно для человека.

Поэтому астматикам также нужно соблюдать все противоэпидемиологические рекомендации, в том числе носить защитные маски. Как правило, их ношение для таких больных безвредно, за исключением случаев индивидуальной непереносимости.

- Это безопасно, если у человека нет непереносимости каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска, - уточнил врач.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Юг России

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