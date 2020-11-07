Сыгравшая ведьму актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед ампутантами

Очередной воистину сказочный вираж дала киноиндустрия, где в истеричной попытке угодить всем и вся и никого не задеть опять ужасающе недосмотрели.

На этот раз, передает Deadline, в обиде оказались инвалиды-ампутанты, люди, у которых недостает тех или иных частей тела.

А причиной гнева инвалидов стала новая экранизация сказки Даля - "Ведьмы" от Роберта Земекиса. Где у героини Хэтэуэй на руках отсутствуют средние и безымянные пальцы. Что огорчило людей с ограниченными возможностями, и те подняли волну негодования, сочтя подобную демонстрацию личным оскорблением.

Ведь то, что такими конечностями снабдили злую колдунью, может теперь привести к негативному восприятию ампутантов обществом. Во всяком случае, данную мысль высказала, в частности, британская паралимпийская спортсменка, пловчиха Эми Маррен.

@WarnerBrosUK was there much thought given as to how this representation of limb differences would effect the limb difference community?! @ReachCharity @RoaldFull pic.twitter.com/kiTEAuYt7i — Amy Marren (@amy_marren) November 2, 2020

Студия Warner Bros., конечно же, немедля бросилась извиняться, в свое оправдание указав, что в оригинальной книге Роальда Даля ведьмы примерно так и были, по их мнению, обрисованы - с когтями и квадратными ногами (без пальцев).

Меж тем на иллюстрации с обложки первого издания пальцев у колдуньи все-таки пять, а не три! - взывают к внимательности создателей фильма обиженные.

Why missing fingers??



Here we go again...

Using disability as a costume and to highlight a character as a “baddie”.



Children with limb differences rarely get to see themselves represented truthfully. But instead get shown as scary monsters?



Not what we need 😑#TheWitches pic.twitter.com/AApqu1Nodx — Melissa Johns (@Melissa_Clare_J) November 2, 2020

Также перед ампутантами персонально извинилась через Instagram Хэтэуэй. Которая заверила, что такого никогда б не случилось, если бы она изначально усмотрела возможную связь ведьм из сказки и инвалидов. И тем вызвала в комментариях новую волну разгоряченного диспута.