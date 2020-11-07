Тедеско прокомментировал ничью в матче против "Урала"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско остался недоволен результатом матча против "Урала", в котором "красно-белые" сыграли вничью - 2:2. Высказал он и свое отношение к судейству.

Второй гол "Урала" в этом матче вызвал немало недовольства. Сразу несколько бывших арбитров отметили, что в эпизоде, когда игрок "Урала" перехватывал мяч, было нарушение правил. Однако Тедеско этот эпизод не стал комментировать.

"Не знаю, был ли фол перед вторым голом "Урала". Вам решать и судить. Могу заметить, что любое касание наших игроков футболистов соперника приводило к свистку арбитра. Сегодня мы должны были побеждать", - цитирует Тедеско "Чемпионат".

Наставник "Спартака" признался, что эта потеря очков может аукнуться команде в конце сезона.

"Был хороший первый тайм, во втором играли еще лучше. Провели несколько хороших атак, но забить не удалось. Это странно. Второй гол был ключевым моментом, который и решил исход. Уезжаем и увозим одно очко, кто знает, как эта потеря очков скажется в турнирной таблице по итогам чемпионата", - сказал он.

Тедеско также ответил на вопрос о том, что "Спартак" в чемпионской гонке имеет преимущество перед конкурентами, которые играют в еврокубках. Наставник "Спартака" с такой оценкой не согласился.

"Я тоже хотел бы играть в еврокубках в этом сезоне. С одной стороны, две встречи в неделю проводить непросто, они отнимают много сил, но в моей карьере были случаи, что от матчей в Лиге чемпионов был эмоциональный стимул на матчи чемпионата. Так что преимущество сомнительное", - сказал он.