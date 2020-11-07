Новости

Самолет Александра Колтового загорелся после взлета 18:15
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании 17:48
В Германии предложили изолировать инфицированных COVID-19 в гостиницах 17:46
В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ 17:21
В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались 18 человек 16:57
Названы диагнозы, с которыми петербуржцев должны отправить на "удаленку" 16:40
Юрий Лоза прокомментировал смерть Жванецкого 16:31
Названа причина крушения самолета под Москвой 16:30
Новый клип Little Big собрал более 2,5 млн просмотров за первые сутки 16:22
Два человека погибли при падении самолета в Подмосковье 16:12
Жителя Ленобласти задержали за попытку убийства годовалого сына 16:00
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками 15:58
Фестиваль света в Петербурге пройдет но новым правилам 15:43
Сыгравшая ведьму актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед ампутантами 15:36
В Грузии введут комендантский час из-за COVID-19 15:25
МВД раскрыло детали массового убийства на вечеринке в Екатеринбурге 15:00
Лукашенко: выборы в США - это позорище, издевательство над демократией 14:33
В Астрахани на коммунальщиков завели дело за нападения бродячих собак 14:27
Disney продлил сериал "Локи" с Хиддлстоном еще до премьеры 13:49
В Махачкале 40 человек отравились блюдами из курицы 13:46
Футболист "Спартака" Соболев сыграет против "Урала" с первых минут 13:30
Ученые выяснили, что употребление алкоголя приводит к бессоннице 13:23
Власти Москвы расширили систему чекинов 13:18
Театр им. Вахтангова впервые покажет свои спектакли на Чукотке 13:11
Миронов предложил ввести выплаты на покупку масок 12:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
07.11.2020 17:48
Рубрика: В мире

Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании

Текст: Александр Саможнев

Действующий президент Дональд Трамп вновь заявил, что на выборах в Пенсильвании, а также в ряде других штатов имелись нарушения.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп назвал неправомерными заявления Байдена о победе до решения суда

По его словам, десятки тысяч голосов были незаконно приняты после закрытия избирательных участков во вторник. "Это позволило с легкостью изменить результаты голосования в Пенсильвании и в некоторых других штатах, где разница между кандидатами незначительная", - написал Трамп в Twitter.

Между тем Верховный суд США поддержал обращение Республиканской партии об отдельном подсчете голосов, полученных по почте в Пенсильвании. Там пока остаются не подсчитанными немногим более 89 тысяч бюллетеней, информирует USA Today.

Победитель пока не определен также в штатах Невада, Джорджия, Северная Каролина, Аляска и Аризона. Трамп лидирует в Северной Каролине и на Аляске. Действующий глава администрации не исключает, что вернет себе лидерство после судебных разбирательств. Пока же перевес на стороне Джо Байдена, заручившегося поддержкой 264 выборщиков. У Трампа - 214 при необходимом минимуме в 270 выборщиков.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании
Лукашенко: С пуском АЭС Беларусь становится ядерной державой
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID