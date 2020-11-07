Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании

Действующий президент Дональд Трамп вновь заявил, что на выборах в Пенсильвании, а также в ряде других штатов имелись нарушения.

По его словам, десятки тысяч голосов были незаконно приняты после закрытия избирательных участков во вторник. "Это позволило с легкостью изменить результаты голосования в Пенсильвании и в некоторых других штатах, где разница между кандидатами незначительная", - написал Трамп в Twitter.

Между тем Верховный суд США поддержал обращение Республиканской партии об отдельном подсчете голосов, полученных по почте в Пенсильвании. Там пока остаются не подсчитанными немногим более 89 тысяч бюллетеней, информирует USA Today.

Победитель пока не определен также в штатах Невада, Джорджия, Северная Каролина, Аляска и Аризона. Трамп лидирует в Северной Каролине и на Аляске. Действующий глава администрации не исключает, что вернет себе лидерство после судебных разбирательств. Пока же перевес на стороне Джо Байдена, заручившегося поддержкой 264 выборщиков. У Трампа - 214 при необходимом минимуме в 270 выборщиков.