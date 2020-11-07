Сегодня, 7 ноября, наш коллега, замечательный журналист, председатель Телерадиовещательной организации "БелРос" Николай Ефимович отмечает свое 60-летие.

Николаю есть чем гордиться. Деревенский парень из многодетной семьи поступил в Белорусский госуниверситет и выучился на журналиста. Потом была "Комсомольская правда", где он дошел от собкора до первого заместителя главного редактора. В 2015 году был назначен главным редактором газеты "Союзное вече", а в 2017-м возглавил союзное телевидение. Про таких говорят - баловень судьбы. На сам юбиляр так не считает. Потому что только на бумаге все гладко…

Он был восьмым - последним - ребенком в большой семье Ефимовичей. Маму и отца звали Александрами. А дедов - и со стороны матери, и со стороны отца - Николаями. Так что сложностей с выбором имени для сына у родителей не было.

"У меня шесть братьев и одна сестра, - рассказывает Николай. - У всех, кроме сестры ( она- прекрасная медсестра), - высшее образование. Среди моих братьев есть юристы, биологи, и даже академик - брат Федор, ему 75 лет. Он известный ученый- химик, работал в Институте биоорганической химии в Минске. Но в Москву из всех перебрался только я. И маму после смерти отца к себе забрал. Я тогда уже в "Комсомолке" работал".

Николай родом из белорусской деревни Грабово Гомельской области. Вспоминает, что в советские годы там было до тысячи дворов, а сегодня осталось от силы 40-50 жителей. Рассказывает: "Раз в год обязательно там бываю. В Грабово живут мои родственники, там могилы моих родителей. Это для меня место силы".

На мой вопрос, что умеет по хозяйству, признается: "Да все! Корову доить, косить, лошадь запрягать. Правда, давно уж не пробовал… В деревне без этого нельзя. Родители нас учили: "Живите так, чтобы за вас не было стыдно перед людьми". Этот принцип во мне с детства сидит.

- А кем бы ты мог стать, если бы не журналистика?

Николай Ефимович: Вариантов не было - я всегда хотел писать. Мою самую первую заметку опубликовал детский журнал "Березка" - я тогда учился в пятом классе. Она была на экологическую тему - про муравья. Потом было много других публикаций, в том числе в "Пионерской правде". В восьмом классе я уже твердо знал, что пойду на журфак. Родители никогда не препятствовали в выборе профессии никому из нас! Они вообще очень деликатно относились к этой теме...

- За какие встречи ты особо благодарен судьбе?

Николай Ефимович: Знаешь, я ведь уехал из Беларуси еще в советское время. Романтика позвала в дорогу! Первое время страдал, хотел вернуться домой. И даже представить себе не мог, что в определенный момент жизни вернусь к своим корням - а это случилось в 2015 году, когда меня назначили главным редактором газеты "Союзное вече".

Что касается встреч… То, что меня взяли на работу в "Комсомольскую правду", определило всю мою дальнейшую жизнь. Газета дала мне возможность заниматься любимым делом. Благодаря ей я познакомился с выдающейся балериной Майей Михайловной Плисецкой. Никогда в жизни даже не мечтал об этом! И это была не просто встреча - мы 25 лет поддерживали отношения. Как я, шутя, говорю дочери: "В мемуарах Майи Плисецкой есть один абзац про меня. Жизнь прошла не напрасно (смеется)…

- На какой возраст ты себя ощущаешь сегодня?

Николай Ефимович: Точно не на шестьдесят! В чем-то я рисковый хлопчик, который носится по полям и весям. И как в песне поется: "Покой нам только снится!" А еще бывают ситуации, как вот недавно: раздается звонок от главного редактора "Российской газеты" с просьбой написать в номер материал. И ты до утра не спишь, волнуешься. Как будто пишешь первый в своей жизни текст, и от него зависит, возьмут ли тебя на работу в газету. Я очень благодарен за такие звонки - они заставляют оставаться в тонусе.

- С кем встречаешь юбилей?

Николай Ефимович: По нынешним ковидным временам - не до празднеств. Буду дома с семьей. С женой Ириной - она книжный обозреватель- мы пару дней назад отметили 30 лет совместной жизни. Наша дочь Вера занимается преподавательской деятельностью на журфаке МГУ.

…Вообще, странное ощущение, что моя жизнь так стремительно летит. Я рассчитывал, что в этом возрасте она будет поспокойнее. У меня полный дом книг. Мечтаю уже много лет о том, чтобы забиться в уголок и почитать. Пока не выходит. А еще давно не был в лесу. Я ведь с детства любил ходить за грибами - вставал в 4-5 утра, у меня были свои тайные места в лесу неподалеку от дома. Приносил целую корзину боровиков. Но сейчас лес так подрос, что я уже с трудом найду те места.

Вот, кстати, там, в лесу, я очень остро ощущаю скорость жизни, - по деревьям, которые были совсем маленькими. А сейчас у них такие кроны! Рядом с ними отчетливо вижу свое время.