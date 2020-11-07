Новости

Самолет Александра Колтового загорелся после взлета 18:15
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании 17:48
В Германии предложили изолировать инфицированных COVID-19 в гостиницах 17:46
В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ 17:21
В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались 18 человек 16:57
Названы диагнозы, с которыми петербуржцев должны отправить на "удаленку" 16:40
Юрий Лоза прокомментировал смерть Жванецкого 16:31
Названа причина крушения самолета под Москвой 16:30
Новый клип Little Big собрал более 2,5 млн просмотров за первые сутки 16:22
Два человека погибли при падении самолета в Подмосковье 16:12
Жителя Ленобласти задержали за попытку убийства годовалого сына 16:00
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками 15:58
Фестиваль света в Петербурге пройдет но новым правилам 15:43
Сыгравшая ведьму актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед ампутантами 15:36
В Грузии введут комендантский час из-за COVID-19 15:25
МВД раскрыло детали массового убийства на вечеринке в Екатеринбурге 15:00
Лукашенко: выборы в США - это позорище, издевательство над демократией 14:33
В Астрахани на коммунальщиков завели дело за нападения бродячих собак 14:27
Disney продлил сериал "Локи" с Хиддлстоном еще до премьеры 13:49
В Махачкале 40 человек отравились блюдами из курицы 13:46
Футболист "Спартака" Соболев сыграет против "Урала" с первых минут 13:30
Ученые выяснили, что употребление алкоголя приводит к бессоннице 13:23
Власти Москвы расширили систему чекинов 13:18
Театр им. Вахтангова впервые покажет свои спектакли на Чукотке 13:11
Миронов предложил ввести выплаты на покупку масок 12:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
07.11.2020 18:03
Рубрика: Культура

Наш человек в эфире

Текст: Ольга Герасименко
Сегодня, 7 ноября, наш коллега, замечательный журналист, председатель Телерадиовещательной организации "БелРос" Николай Ефимович отмечает свое 60-летие.
Фото: Роман Щербенков Фото: Роман Щербенков
Фото: Роман Щербенков

Николаю есть чем гордиться. Деревенский парень из многодетной семьи поступил в Белорусский госуниверситет и выучился на журналиста. Потом была "Комсомольская правда", где он дошел от собкора до первого заместителя главного редактора. В 2015 году был назначен главным редактором газеты "Союзное вече", а в 2017-м возглавил союзное телевидение. Про таких говорят - баловень судьбы. На сам юбиляр так не считает. Потому что только на бумаге все гладко…

Он был восьмым - последним - ребенком в большой семье Ефимовичей. Маму и отца звали Александрами. А дедов - и со стороны матери, и со стороны отца - Николаями. Так что сложностей с выбором имени для сына у родителей не было.

"У меня шесть братьев и одна сестра, - рассказывает Николай. - У всех, кроме сестры ( она- прекрасная медсестра), - высшее образование. Среди моих братьев есть юристы, биологи, и даже академик - брат Федор, ему 75 лет. Он известный ученый- химик, работал в Институте биоорганической химии в Минске. Но в Москву из всех перебрался только я. И маму после смерти отца к себе забрал. Я тогда уже в "Комсомолке" работал".

Николай родом из белорусской деревни Грабово Гомельской области. Вспоминает, что в советские годы там было до тысячи дворов, а сегодня осталось от силы 40-50 жителей. Рассказывает: "Раз в год обязательно там бываю. В Грабово живут мои родственники, там могилы моих родителей. Это для меня место силы".

На мой вопрос, что умеет по хозяйству, признается: "Да все! Корову доить, косить, лошадь запрягать. Правда, давно уж не пробовал… В деревне без этого нельзя. Родители нас учили: "Живите так, чтобы за вас не было стыдно перед людьми". Этот принцип во мне с детства сидит.

- А кем бы ты мог стать, если бы не журналистика?

Фото: Алексей Вязмитинов
Людмила Подлужная рассказала о всенародном диалоге в Беларуси

Николай Ефимович: Вариантов не было - я всегда хотел писать. Мою самую первую заметку опубликовал детский журнал "Березка" - я тогда учился в пятом классе. Она была на экологическую тему - про муравья. Потом было много других публикаций, в том числе в "Пионерской правде". В восьмом классе я уже твердо знал, что пойду на журфак. Родители никогда не препятствовали в выборе профессии никому из нас! Они вообще очень деликатно относились к этой теме...

- За какие встречи ты особо благодарен судьбе?

Николай Ефимович: Знаешь, я ведь уехал из Беларуси еще в советское время. Романтика позвала в дорогу! Первое время страдал, хотел вернуться домой. И даже представить себе не мог, что в определенный момент жизни вернусь к своим корням - а это случилось в 2015 году, когда меня назначили главным редактором газеты "Союзное вече".

Что касается встреч… То, что меня взяли на работу в "Комсомольскую правду", определило всю мою дальнейшую жизнь. Газета дала мне возможность заниматься любимым делом. Благодаря ей я познакомился с выдающейся балериной Майей Михайловной Плисецкой. Никогда в жизни даже не мечтал об этом! И это была не просто встреча - мы 25 лет поддерживали отношения. Как я, шутя, говорю дочери: "В мемуарах Майи Плисецкой есть один абзац про меня. Жизнь прошла не напрасно (смеется)…

- На какой возраст ты себя ощущаешь сегодня?

Николай Ефимович: Точно не на шестьдесят! В чем-то я рисковый хлопчик, который носится по полям и весям. И как в песне поется: "Покой нам только снится!" А еще бывают ситуации, как вот недавно: раздается звонок от главного редактора "Российской газеты" с просьбой написать в номер материал. И ты до утра не спишь, волнуешься. Как будто пишешь первый в своей жизни текст, и от него зависит, возьмут ли тебя на работу в газету. Я очень благодарен за такие звонки - они заставляют оставаться в тонусе.

- С кем встречаешь юбилей?

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Юбилей Аллы Суриковой. Какие фильмы подарила нам режиссер

Николай Ефимович: По нынешним ковидным временам - не до празднеств. Буду дома с семьей. С женой Ириной - она книжный обозреватель- мы пару дней назад отметили 30 лет совместной жизни. Наша дочь Вера занимается преподавательской деятельностью на журфаке МГУ.

…Вообще, странное ощущение, что моя жизнь так стремительно летит. Я рассчитывал, что в этом возрасте она будет поспокойнее. У меня полный дом книг. Мечтаю уже много лет о том, чтобы забиться в уголок и почитать. Пока не выходит. А еще давно не был в лесу. Я ведь с детства любил ходить за грибами - вставал в 4-5 утра, у меня были свои тайные места в лесу неподалеку от дома. Приносил целую корзину боровиков. Но сейчас лес так подрос, что я уже с трудом найду те места.

Вот, кстати, там, в лесу, я очень остро ощущаю скорость жизни, - по деревьям, которые были совсем маленькими. А сейчас у них такие кроны! Рядом с ними отчетливо вижу свое время.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании
Лукашенко: С пуском АЭС Беларусь становится ядерной державой
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян
Марина Лошак: Сегодня трудно найти место столь же безопасное, как музей
На какие эксперименты идут частные театры